الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

دولة عربية تعلن ضبط معدات طبية إسرائيلية وتتخذ قرارا عاجلا

ضبط معدات طبية إسرائيلية،
ضبط معدات طبية إسرائيلية، فيتو

أعلنت مصلحة الجمارك الليبية، "ضبط شحنة من الطرود تحتوي على معدات طبية إسرائيلية في ميناء طرابلس".

تشكيل لجنة للتفتيش بدقة

وحسب البيان، فإن "الشحنة جرى استيرادها لصالح إحدى الشركات المحلية المتخصصة في المعدات الطبيبة"، مشيرا إلى اسمها بالأحرف الأولى (ش.م.ع ).

وأوضحت أنه "عقب نقل شحنة الطرود إلى مقر القسم وتشكيل لجنة لتفتيشها بدقة، اتضح وجود ثلاثة صناديق مكتوب عليها باللغة الإنجليزية (صنع في إسرائيل)، مؤكدة أنه "جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة، وإحالة ملف القضية إلى النيابة العامة".

وتحظر ليبيا استيراد المنتجات من إسرائيل، حسب مرسوم ملكي صادر العام 1957، ويعاقب المخالفون بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات.

وعلى الجانب الأخر أثار فقدان رجل ليبي السيطرة على أسد اصطحبه معه إلى حفل زفاف بـ"طرابلس" الليبية، الذعر بين المدعويين، بعدما كاد أن يهجم عليهم بعد أن فقد صاحبه السيطرة عليه، وتمكن من الهروب منه من داخل قاعة حفل الزفاف.

 

فقدان رجل ليبي السيطرة على أسد في حفل زفاف

وبحسب موقع «ارم»، أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الإجتماعي الليبية، لحظات وجود الأسد رفقة صاحبه داخل قاعة حفل الزفاف بالعاصمة "طرابلس"، ويبين المقطع أن الأسد كان ثائرًا من ضجيج حفل الزفاف ووجود الكثير من الأشخاص حوله، حيث حاول صاحبه السيطرة عليه، ولكنه فشل في ذلك حتى هرب منه.

اصطحاب حيوان مفترس إلى حفل زفاف

وأثار الفيديو ضجة على مواقع التواصل الليبية، ووصف نشطاء السوشيال ميديا الواقعة بأنها غير مألوفة، بسبب اصطحاب حيوان مفترس إلى حفل زفاف.

وأثارت الواقعة ذعرًا كبيرًا بين الحضور، ودفع بعضهم لمحاولة الهروب والركض من أمامه ومن الحفل بأكمله.

وعبر جمهور التواصل الاجتماعي في ليبيا عن استيائهم من الواقعة، ووصفوها بأنها استهتار بحياة وأرواح الناس، وطالبت أصوات إعلامية ليبية بضرورة إطلاق حملة شاملة لمُصادرة الحيوانات المُفترسة من مالكيها، والقيام بتفعيل القانون الذي تم إصداره مؤخرًا بتجريم ملكية الأشخاص للحيوانات المُفترسة، ووضعها بالأماكن المُخصصة لها حفاظًا على أرواح الناس.

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