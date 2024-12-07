الأرصاد الجوية تكشف مدى تأثير الطقس السيئ في ليبيا على مصر

حالة الطقس، كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، مدى تأثير الطقس السيء في ليبيا على مصر.

المنخفض الجوي في ليبيا

وقالت "غانم" خلال تصريحات تليفزيونية بقناة "صدى البلد": إن المنخفض الجوي الذي يؤثر على طرابلس في ليبيا لن يؤثر على حالة الطقس في مصر، وانتقل تأثيره القوي إلي اليونان وقبرص.

حالة الطقس خلال الأسبوع الجاري

وأوضحت مصر تتأثر على مدار الأسبوع الجاري بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا ولن يكون هناك أي سحب مؤثرة أو أمطار.

درجات الحرارة

ولفتت إلى أن قيم درجات الحرارة ترتفع بشكل طفيف عن المعدل الطبيعي لمثل هذا التوقيت من العام وتصل العظمى على القاهرة الكبرى إلى 23 درجة مئوية.

الظاهرة الجوية المؤثرة

وحذرت من الشبورة المائية التي تصل إلى حد الضباب والانخفاض الكبير في الرؤية الأفقية خلال ساعات الصباح الباكر على الطرق السريعة والقريبة من المزروعات والمسطحات المائية.



كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا كالتالي:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 13

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:20

درجة الحرارة الصغرى: 14

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى: 20

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى:10

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.