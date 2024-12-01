ليبيا تعلن إلغاء عملتها الحالية، وطرح عملة جديدة بداية من هذا الموعد

أعلن مصرف ليبيا المركزي، الأحد، وضع خطة مالية لسحب العملة الحالية للبلاد، واعتماد عملة جديدة يتم طرحها للتداول مطلع عام 2025.

مصرف ليبيا المركزي يعلن طرح عملة جديدة

وأضاف المصرف المركزي الليبي في بيانه، الذي نشر عبر موقعه الرسمي، أن الخطة المعتمدة من مجلس الإدارة والتي تضمن حلحلة مشكلة شح السيولة النقدية في المصارف، ستبدأ بشكل تدريجي وجذري ابتداء من شهر يناير 2025.

وتابع بيان للمصرف المركزي الليبي، تعاقد المصرف على طباعة 30 مليار دينار؛ لضخها في القطاع المصرفي وإحلالها بدل العملة القديمة التي سيتم سحبُها بشكل سلس وفق مخطط زمني تم إدراجه مسبقا.

وعقد محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي محمد عيسى، الأحد، اجتماعات متتالية لغرض الوقوف على خطة مصرف ليبيا المركزي تجاه حل مشكلة شح السيولة النقدية

المصرف المركزي يناقش التوسع في خدمة الدفع الإلكتروني

وأكد محافظ المصرف المركزي، أثناء اجتماع عقده اليوم مع مجلس إدارة المصرف على ضرورة تحسين البُنى التحتية للمصارف وتطويرها بما يحَقق التوسّع في خدمات الدفع الإلكتروني وفق الخطة المعدة.

وتعاني ليبيا منذ سنوات من شح السيولة النقدية في المصارف الأمر الذي جعل الكثير من العمليات التجارية تتحول إلى نظام الدفع الالكتروني والذي بدوره يسحب نسبة من عملية البيع أو الشراء مما أثار الاستياء العام من العمليات الإلكترونية التي قيل أنها مكلفة مقارنة بالتداول بالعملة الورقية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.