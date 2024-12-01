الإثنين 02 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ليبيا تعلن إلغاء عملتها الحالية، وطرح عملة جديدة بداية من هذا الموعد

العملة الليبية، فيتو
العملة الليبية، فيتو

أعلن مصرف ليبيا المركزي، الأحد، وضع خطة مالية لسحب العملة الحالية للبلاد، واعتماد عملة جديدة يتم طرحها للتداول مطلع عام 2025.

مصرف ليبيا المركزي يعلن طرح عملة جديدة

وأضاف المصرف المركزي الليبي في بيانه، الذي نشر عبر موقعه الرسمي، أن الخطة المعتمدة من مجلس الإدارة والتي تضمن حلحلة مشكلة شح السيولة النقدية في المصارف، ستبدأ بشكل تدريجي وجذري ابتداء من شهر يناير 2025.

 

وتابع بيان للمصرف المركزي الليبي، تعاقد المصرف على طباعة 30 مليار دينار؛ لضخها في القطاع المصرفي وإحلالها بدل العملة القديمة التي سيتم سحبُها بشكل سلس وفق مخطط زمني تم إدراجه مسبقا.

 

وعقد محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي محمد عيسى، الأحد، اجتماعات متتالية لغرض الوقوف على خطة مصرف ليبيا المركزي تجاه حل مشكلة شح السيولة النقدية

المصرف المركزي يناقش التوسع في خدمة الدفع الإلكتروني 

وأكد محافظ المصرف المركزي، أثناء اجتماع عقده اليوم مع مجلس إدارة المصرف على ضرورة تحسين البُنى التحتية للمصارف وتطويرها بما يحَقق التوسّع في خدمات الدفع الإلكتروني وفق الخطة المعدة.

 

وتعاني ليبيا منذ سنوات من شح السيولة النقدية في المصارف الأمر الذي جعل الكثير من العمليات التجارية تتحول إلى نظام الدفع الالكتروني والذي بدوره يسحب نسبة من عملية البيع أو الشراء مما أثار الاستياء العام من العمليات الإلكترونية التي قيل أنها مكلفة مقارنة بالتداول بالعملة الورقية.

وزارة الداخلية الليبية تتسلم تأمين مقر المصرف المركزي في العاصمة طرابلس (صور)

شاهد، سقوط وزير داخلية ليبيا من على ظهر حصانه أثناء مهرجان للفروسية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مصرف ليبيا المركزي العملة عملة جديدة المصرف المركزي العملة القديمة محافظ مصرف ليبيا المركزي

مواد متعلقة

ضبط شخصين بتهمة غسل 30 مليون حصيلة تجارة العملة

البنك المركزي يعتزم طرح نسبة من أسهم المصرف المتحد في البورصة

الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة لوفاة اللاعب عمرو كالوشا

ليست النهاية، آخر ما كتبه عمرو كالوشا لاعب ساحة ناصر قبل وفاته بالشرقية

خبير اقتصادي يكشف مفاجأة صادمة بشأن اتفاق صندوق النقد

رئيس شعبة الذهب يكشف عن توقعاته للأسعار الفترة المقبلة (فيديو)

عملاق أوروبي جديد يدخل صراع ضم محمد صلاح

حارس مانشستر سيتي: جماهير ليفربول تستحق ما فعله جوارديولا معهم

مزاد علني لبيع السيارات بجمارك مطار القاهرة غدا

سعر الجنيه الذهب في الصاغة (تحديث لحظي)

منوعات

المزيد

بعد إلغاء حكم الإعدام، إطلاق سراح المغني الإيراني توماج صالحي

100 قتيل في اشتباكات بين مشجعين خلال مباراة كرة قدم بـ غينيا (فيديو)

دراسة: التدخين الإلكتروني يؤذي الأوعية الدموية

بريطانيا تستعين بـ كلب بوليسي لمكافحة أمراض النباتات المدمرة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأحد

سعر كيلو الأرز في الأسواق مساء اليوم الأحد 1/12/2024

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024

تعرف على سعر النحاس بالسوق في بداية ديسمبر

المزيد

انفوجراف

أسعار سيارات بايك في ديسمبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 2 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 2 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 2 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية