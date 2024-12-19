النيابة تأمر بحفظ التحقيقات في وفاة مسن بأزمة قلبية على متن طائرة

أمرت نيابة النزهة بحفظ التحقيقات في وفاة مسن يبلغ من العمر 77 عامًا عقب إصابته بأزمة قلبية حادة على متن إحدى الطائرات بعد أن تبين أنه لا توجد شبهة جنائية.

تلقى مدير مباحث مطار القاهرة إخطارًا بوجود حالة وفاة على متن رحلة قادمة من ليبيا ليوجه بالتنسيق مع الجهات المختصة لتسهيل إجراءات النقل.



كشفت التحريات أن (م.س ) 77 سنة أصيب بأزمة قلبية مفاجئة، وحاول طاقم الطائرة تقديم الإسعافات الأولية لكنه فارق الحياة.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



دور الطب الشرعي في تعزيز الأمن وكشف الجرائم الجنائية

أولًا: حالات انتداب رجال التحقيق للأطباء الشرعيين

توقيع الكشف الطبي: يتولى الأطباء الشرعيون الكشف على المصابين في القضايا الجنائية، حيث يقومون بتوثيق وصف الإصابة وسببها وتاريخ حدوثها، بالإضافة إلى تحديد الأداة المستخدمة ومدى العاهة المستديمة الناتجة عنها.

تشريح الجثث: يتم تشريح جثث المتوفين في القضايا الجنائية وحالات الاشتباه في الوفاة، لتحديد سبب الوفاة وعلاقتها بالإصابات.

استخراج الجثث: تشمل مهام الأطباء استخراج جثث المتوفين المشتبه في وفاتهم وتشريحها.

تقدير السن: يقوم الأطباء بتقدير سن المتهمين الأحداث أو المجني عليهم في قضايا معينة، خاصةً عندما يتعذر الحصول على شهادات ميلاد.

فحص المضبوطات والأسلحة: يتولى الأطباء فحص الأسلحة النارية والمضبوطات لتحديد صلاحيتها ومدى علاقتها بالجريمة.

حضور حالات تنفيذ أحكام الإعدام: كما يحضر الأطباء الشرعيون تنفيذ أحكام الإعدام القضائي.

المثول أمام المحاكم: يلتزم الأطباء بإبداء آرائهم الفنية أمام المحاكم بناءً على تقاريرهم.

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