دفن جثمان مسن توفي بأزمة قلبية على متن طائرة

صرحت نيابة النزهة بدفن جثة مسن يبلغ من العمر 77 عامًا توفي عقب إصابته بأزمة قلبية حادة على متن إحدى الطائرات وتبين أنه لا توجد شبهة جنائية.

تلقى مدير مباحث مطار القاهرة إخطارًا بوجود حالة وفاة على متن رحلة قادمة من ليبيا ليوجه بالتنسيق مع الجهات المختصة لتسهيل إجراءات النقل.

كشفت التحريات أن (م.س ) 77 سنة أصيب بأزمة قلبية مفاجئة، وحاول طاقم الطائرة تقديم الإسعافات الأولية لكنه فارق الحياة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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