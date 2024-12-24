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مياه الشرقية تنظم قافلة لخدمة أهالي قرية شرشيمة بههيا

قافلة مجانية لخدمة
قافلة مجانية لخدمة أهالي قرية شرشيمة بههيا

أكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى أنه تنفيذًا للمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان قامت الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بتنظيم قافله مائية للأهالي بقرية شرشيمة التابعة لرئاسة مركز ومدينة ههيا، محافظة الشرقية وذلك على مدار 3 أيام متتالية لتوعيتهم بـ خطورة إهدار المياه وأهمية الحفاظ على البيئة، وكذلك تعريفهم بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وأهمية المشروعات القومية الجاري تنفيذها بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي وضرورة الحفاظ عليها.

ولفت إلى أنه تم توزيع مطبوعات ومطويات توعوية تحمل عدد من الرسائل الإرشادية بالإضافة لتنفيذ ألعاب تفاعلية للأطفال بالقرية.

تنفيذ ورش عمل وندوات توعوية لتعليم مبادئ السباكة 

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن القافلة المائية تضمنت تنفيذ ندوات توعوية وورش عمل لتعليم مبادئ السباكة الخفيفة للأهالي بمركز الشباب والوحدتين المحلية والصحية ومساجد القرية بجانب شرح جزء نظري عن محطات مياه الشرب داخل المحافظة بالإضافة إلى تواجد سيارة خدمة العملاء لتقديم عدد من الخدمات الخاصة بالشركة للأهالي وكبار السن وذوي القدرات والهمم بجانب تطهير الخزانات وتقديم خدمات الكسح وغسيل الشبكات ورفع عينات مياه عشوائية لتحليلها والتأكد من جوده مياه الشرب وكذلك رصد الوصلات المخالفة والتراكمات بالعدادات مع حصر شكاوى العملاء واستفساراتهم لسرعة حلها وإيجاد حلول عاجله لها.

محافظ الشرقية 

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على الدور الهام لشركة مياه الشرب والصرف الصحي في تنفيذ المشروعات التنموية بنطاق المحافظة والقيام بأعمال الصيانة لخطوط وشبكات المياه والصرف وإطلاقها خدمات جديدة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وكذلك توصيل كوب ماء نظيف لهم، وكذلك إطلاق حملات توعوية للمواطنين بمختلف المراكز والمدن والأحياء لتعريفهم بأهمية الحفاظ على البيئة من التلوث ومخاطر الإسراف في المياه.

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تنظيم قافلة مائية قرية شرشيمة مركز ههيا المهتدس عامر ابوحلاوة بداية جديدة لبناء الإنسان رئيس شركة مياه الشرقية الصرف الصحي المبادرة الرئاسية

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