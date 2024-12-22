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جهود لكشف غموض مقتل ربة منزل بالقليوبية

مستشفى بنها، فيتو
مستشفى بنها، فيتو

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة ربة منزل  -35 عامًا- واتهام زوجها بقتلها بقرية كفر الرجالات مركز طوخ في محافظة القليوبية.
وجرى نقل الجثة الي مشرحة مستشفي بنها العام وقررت النيابة ضبط وإحضار الزوج وندب الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

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مصرع زوجة واتهام زوجها بقتلها بالقليوبية 

وكان اللواء عبد الفتاح القصاص مدير أمن القليوبية تلقى إخطارًا بمصرع زوجة واتهام زوجها بقتلها في قرية كفر الرجالات بطوخ.

وانتقل على الفور رجال المباحث وتبين مصرع رضا ع ا 35 سنة واتهام زوجها بقتلها وجاري تحديد أسباب الواقعة وملابساتها حيث جرى نقل الجثة للمستشفي وسؤال ذويها وزوجها عن  تفاصيل الواقعة.

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