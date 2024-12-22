وزير الأوقاف: نعمل على الارتقاء بالأداء العلمي والدعوي للأئمة (صور)

عقد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اجتماعًا مع الشيخ ياسر حلمي محمد أبو غياتي، مدير مديرية أوقاف القليوبية، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور فضيلة الشيخ خالد خضر، رئيس القطاع الديني بالوزارة، والدكتور عبد الرحيم عبد اللاه مساعد وزير الأوقاف للإصلاح الإداري.

تعزيز الانضباط الإداري والدعوي في مديرية أوقاف القليوبية



استهدف الاجتماع تعزيز الانضباط الإداري والدعوي في مديرية أوقاف القليوبية، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات الأسبوعية التي يعقدها الوزير دوريًّا مع مديري المديريات؛ لمتابعة الأداء في مختلف المديريات.



رحب وزير الأوقاف بمدير المديرية، وناقش معه أوضاع العمل داخل المديرية والتحديات الحالية وسبل مواجهتها؛ ضمانًا لاستمرار العمل بكفاءة، ووضع حلول عملية لتذليل العقبات بما يسهم في جودة الأداء.



وعبر وزير الأوقاف عن تقديره للجهود المتميزة التي يبذلها مدير مديرية أوقاف القليوبية الشيخ ياسر حلمي محمد أبو غياتي، مشيدًا بالتزامه الدائم بتنفيذ خطط الوزارة، وتنظيمه الجيد للنشاط الدعوي والقرآني بالمديرية.

وأثنى الوزير على حسن العرض والتوثيق الذي قدمه مدير المديرية حول البرامج والأنشطة الجارية، وما تم تحقيقه من إنجازات ملموسة في مجال الدعوة وتجديد الخطاب الديني. وأكد الدكتور أسامة الأزهري أن هذه الجهود تعكس روح العمل الجماعي والانتماء العميق لدى فريق العمل في مديرية القليوبية، مما يسهم في تحقيق الأهداف العامة للوزارة بنجاح.



كما أشاد وزير الأوقاف بالمبادرات التي تنفذها المديرية في دعم تحفيظ القرآن الكريم وتنظيم الأمسيات الإيمانية والندوات التثقيفية، مبرزًا دورها المحوري في ترسيخ القيم الوطنية والإنسانية ونشر الفكر الوسطي المستنير، وشدد على ضرورة الاستمرار في هذه الجهود، وتطوير البرامج الدعوية لتلبية احتياجات المجتمع بما يتماشى مع رؤية الوزارة في بناء الإنسان المصري فكريًا وثقافيًا.

وأشار إلى أهمية التميز في الأداء، وضرورة نقل هذه التجارب الناجحة إلى باقي المديريات لتعزيز التكامل والعمل بروح الفريق على مستوى الجمهورية.

وزير الأوقاف يشدد على أهمية الانضباط الإداري والدعوي

وشدد الوزير على أهمية الانضباط الإداري والدعوي، موضحًا ضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة للعمل، ومعلنًا عن قرب اعتماد مدونة السلوك الوظيفي وتطبيقها لضمان تقديم خدمات تتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية.



وأكد الوزير أن الاعتناء بأبنائه من الأئمة علميّا وفكريّا والحرص على جودة مظهرهم وسلوكهم أولى اهتماماته؛ تعزيزًا للقيم السلوكية التي تليق بمسئولياتهم ودورهم الدعوي.



وكلف الوزير مدير المديرية بضرورة التواصل المستمر مع الإدارات الفرعية، والتنسيق الكامل مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، مشددًا على أهمية العمل المشترك لبناء الإنسان المصري على أسس وطنية وثقافية راسخة.

اختتم الوزير الاجتماع بتأكيد أهمية اللقاءات الدورية مع مديري المديريات لمساهمتها في تعزيز التواصل، ومتابعة تنفيذ استراتيجيات الوزارة بما يخدم الوطن والإنسان وفق أعلى معايير الجودة والتميز.

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