ملك فواكه الشتاء منور على الشجر، انطلاق موسم حصاد البرتقال في القليوبية (فيديو)

عرضت “فيتو” بثا مباشرا عن انطلاق موسم حصاد البرتقال في القليوبية، والذي يرصد حصاد محصول البرتقال الذي يبدأ من السادسة صباحا، وكذلك تشتهر به الدقهلية وخاصة مراكز طوخ وكفر شكر.

حصاد محصول البرتقال بالقليوبية

وقال الحاج سلامه فتحي تاجر برتقال: إن جودة المحصول بالمحافظة تختلف باختلاف طبيعة الأرض والأشهر هو مركز طوخ هذا العام، وشهد سعر البيع ارتفاعا، ويعتبر الأعلى منذ سنوات، ولكن قليل بالنسبة لحجم العمالة والنقل وتكلفة الأرض على المزارع، فسعر الكيلو في الأرض ٩ جنيهات للبيع المحلي، وفي المقابل يبلغ سعر البرتقال التصدير 15 إلى 20 جنيها.

تاجر برتقال: الوسيط المستفيد من فارق السعر

وأضاف محمد ابو الوفا تاجر: “إن التفاوت في الربح والأعلى يكون من نصيب الوسيط بين التاجر والمواطن، في ظل عدم وجود تسعيرة موحدة مما جعل بعض أصحاب الحدائق يتجهون لقطع أشجار البرتقال واستبدالها بزراعة الحبوب، التي ارتفع سعرها في الآونة الأخيرة بعد وجود تسعيرة موحدة تراعي المزارع”.

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