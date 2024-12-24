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خارج الحدود

نقل بيل كلينتون إلى المستشفى ومصدر يوضح حالته الصحية

بيل كلينتون، فيتو
بيل كلينتون، فيتو

نقل الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، مساء أمس الإثنين، إلى المركز الطبي لجامعة جورج تاون في واشنطن العاصمة، حيث يخضع للاختبارات والمراقبة بعد إصابته بالحمى.

وقال أنجيل أورينا نائب كبير موظفي كلينتون في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية: “الرئيس بخير”.

وأضاف أن الرئيس الأسبق يأمل في العودة إلى المنزل بحلول عيد الميلاد.

وتابع: "لا يزال في حالة معنوية جيدة ويقدر بشدة الرعاية الممتازة التي يتلقاها".

وكان كلينتون البالغ من العمر (78 عامًا) في منزله بواشنطن عندما تم نقله إلى المستشفى.

 

أزمات صحية سابقة

ومنذ أن ترك منصبه في عام 2001، واجه الرئيس الديمقراطي الذي تولى منصبه لفترتين عدة مشاكل صحية.

وخضع الرئيس الأسبق لجراحة القلب الرباعية في عام 2004 وتم إدخال دعامتين لفتح أحد الشرايين في عام 2010.

ونقل إلى المستشفى في عام 2021 بسبب عدوى انتشرت في مجرى الدم.

وكان كلينتون نشطا في تحركاته هذا الخريف، وحافظ على جدول سفر قوي منذ انتخابات الرئاسة الأمريكية مع إصدار كتابه الجديد «المواطن»: حياتي بعد البيت الأبيض.

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بيل كلينتون الرئيس الامريكي السابق عيد الميلاد جورج تاون

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