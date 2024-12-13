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سياسة

المطران عطا الله حنا يدعو الكنائس العالمية لتحقيق العدالة في الأرض المقدسة

المطران عطا الله
المطران عطا الله حنا، فيتو

 استقبل سيادة المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، صباح اليوم، وفدًا من الكنيسة الأرثوذكسية في صربيا، الذي يزور الأماكن المقدسة ضمن جولة تسبق احتفالات أعياد الميلاد المجيدة.

رحب المطران بالوفد ناقلًا رسالة تقدير ومحبة إلى غبطة البطريرك بورفيريوس، بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية في صربيا، مثمنًا مواقفه الثابتة في القضايا الإنسانية والكنسية.

 

العدالة في الأرض المقدسة

 وخلال اللقاء، دعا المطران حنا الكنائس المسيحية حول العالم إلى اتخاذ موقف واضح لدعم السلام والعدالة في الأرض المقدسة، مشيرًا إلى معاناة الشعب الفلسطيني واستهدافه الممنهج، خاصة في غزة، حيث وصف ما يحدث هناك بـ"حرب إبادة".

 كما شدد على أهمية وقف الدمار والتجويع ليحظى الشعب الفلسطيني بحياة كريمة بعيدة عن الموت والخراب.

 

وأضاف المطران: "نطلب صلواتكم من أجل أرضنا المقدسة وشعبنا المظلوم، وأيضًا من أجل سوريا التي تمر بمرحلة معقدة وصعبة". 

وأكد ضرورة تضامن الكنائس المسيحية لدعم الشعب الفلسطيني في تطلعه المشروع للحرية وإنهاء الاحتلال.

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في السياق ذاته، أعرب المطران عطا الله حنا عن تقديره لمواقف الكنيسة الأرثوذكسية في صربيا تجاه الأزمة الأوكرانية، ودعاها إلى الالتفات لمعاناة الشعب الفلسطيني.

وفي ختام اللقاء، قدم المطران وثيقة الكايروس الفلسطينية للوفد، وأجاب عن أسئلتهم واستفساراتهم حول الأوضاع الراهنة في الأرض المقدسة.

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