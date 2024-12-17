أهم إجراءات مكافحة العدوى لمواجهة دور البرد المنتشر

كشف الدكتور مصطفى محمدي، استشاري أمراض الباطنة وأخصائي مكافحة العدوى عن طبيعة دور البرد المنتشر في هذه الفترة.

زيادة انتشار الفيروسات التنفسية

وأشار استشاري مكافحة العدوى إلى أن الرعب الموجود لدى المواطنين غير مبرر، موضحا أنه في موسم الشتاء يحدث زيادة انتشار الفيروسات التنفسية، لافتا الى أنه في مواسم الشتاء السابقة كنا نشهد نفس الإصابات بالفيروسات التنفسية.

وأكد وجود عدد من الفيروسات التنفسية يزداد انتشارها، منها الإنفلونزا وفيروس البرد والفيروس المخلوي التنفسي والجديري في موسم تجمع الطلاب بالمدارس.



نصائح لمواجهة عدوى الفيروسات التنفسية المنتشرة حاليا

ووجه الدكتور مصطفى محمدي نصائح لمواجهة عدوى الفيروسات التنفسية المنتشرة حاليا، منها تطبيق الإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي وعدم السعال والعطس في وجه الآخرين.



والإكثار من غسيل الأيدي وتناول التطعيمات وتعزيز كفاءة جهاز المناعة من خلال التغذية الصحية والإكثار من السوائل الدافئة.



وحذر من تناول المريض لأي دواء من تلقاء أنفسهم دون الرجوع للطبيب، مشددا على خطورة الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية.



نزلات برد، فيتو

كانت وزارة الصحة قد كشفت عن وجود عدد من العوامل تساهم في انتشار الفيروسات التنفسية وزيادة العدوى خلال موسم الشتاء.

عوامل تزيد من العدوي التنفسية في موسم الشتاء

وأشارت وزارة الصحة إلى أن هذه العوامل تشمل:

1- الطقس البارد: البقاء في أماكن مغلقة يجعله أكثر سهولة لانتقال الفيروسات.

2- الرطوبة المنخفضة: الظروف الجوية الباردة عادة ما تكون جافة، مما يمكن أن يؤدي إلى جفاف الأغشية المخاطية في الجهاز التنفسي، ويسهل دخول الفيروسات.

3- التجمعات الاجتماعية: مع التعرض للأشخاص المصابين يزيد من معدلات انتشار العدوى بالفيروسات التنفسية.

4- نقص التعرض لأشعة الشمس: قد يؤدي نقص الفيتامين د نتيجة قلة التعرض لأشعة الشمس إلى ضعف الجهاز المناعة.

صعوبة التمييز بين الفيروسات التنفسية

وأكد أطباء المناعة أن الفيروسات التنفسية يصعب التمييز بينهم، كما أن ٨٠% من الإصابات الحالية يتم التغلب عليها من خلال الالتزام بالراحة وتناول السوائل المختلفة.

كما أن نزلات البرد أعراضها بسيطة يمكن التعرف عليها من جانب المريض في حال الإصابة بحرارة مرتفعة قليلا تتراوح من ٣٧.٥ إلى ٣٨، وكذلك احتقان بسيط في الحلق ورشح وزكام بسيط.

ويؤكد الأطباء أنه الإصابة بنزلات البرد لا تسبب تكسيرًا شديدًا في الجسم ويمكن للمصاب أن يذهب للعمل أثناء الإصابة بها.

فيروس الإنفلونزا أشد خطورة ومضاعفات ويمكن أن يسبب الوفاة

كما أن فيروس الإنفلونزا أشد خطورة ومضاعفات، ويمكن أن يسبب الوفاة وتشمل أعراض الإنفلونزا “صداع شديد وكحة، وتكسير في الجسم وارتفاع حرارة الجسم تصل إلى ٣٩ وآلام شديدة في العظام”.

ويؤكد الأطباء أن الأمراض تزيد في الشتاء بسبب عوامل متعددة منها: العوامل البيئية، مثل الحرارة والرطوبة والعوامل السلوكية مثل نمط الحياة وزيادة التوتر.

وتوجد أدلة تؤكد أن جهاز المناعة يكون أقل فاعلية في الشتاء بسبب عدم التعرض للشمس لفترات كافية؛ مما يسبب تقليل فيتامين د لوظيفة المناعة.

كما أن التغيرات الموسمية في مسببات الأمراض، مثل الأنفلونزا التى تنتشر بشكل أسهل خلال الأشهر الباردة لأنها تكون أكثر استقرارا في الحرارة المنخفضة.

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