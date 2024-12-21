السبت 21 ديسمبر 2024
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سياسة

المطران عطا الله حنا: نطالب الكنائس العالمية بالمناداة بتحقيق العدالة المغيبة في فلسطين

المطران عطا الله
المطران عطا الله حنا

 دعا المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، الكنائس المسيحية في العالم إلى رفع الصوت عاليًا للمطالبة بتحقيق العدالة والسلام في فلسطين، مؤكدًا أن رسالته ستظل دائمًا رسالة محبة وسلام، بعيدًا عن الحروب والعنف وامتهان الكرامة الإنسانية.

جاءت تصريحات المطران عطا الله خلال استقباله اليوم وفدًا كنسيًا من أمريكا اللاتينية، حيث أشار إلى حرب الإبادة والتطهير العرقي التي تستهدف الشعب الفلسطيني في غزة، والمشاريع المشبوهة التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، وقال: "كيف يمكن تحقيق السلام مع استمرار الاحتلال وممارساته الظالمة ضد شعبنا الفلسطيني؟"

 

أهمية توفير حياة كريمة لـ الفلسطينين 

 أكد المطران عطا الله حنا أن الفلسطينيين شعب راقٍ ومثقف، وقد أثبتوا إبداعهم في كل مكان تواجدوا فيه، مشددًا على أنهم يستحقون وطنًا ودولة ديمقراطية مدنية يعيش فيها أبناؤها بحرية وكرامة، مثل باقي شعوب العالم.

وأشار إلى أن المظالم التي يتعرض لها الفلسطينيون تُعد وصمة عار في جبين الإنسانية، وأن حرب الإبادة والتطهير العرقي المستمرة هي جريمة مروعة بحق البشرية.

 

الدور العالمي للكنائس

وأعلن المطران أن الكنائس في الأراضي المقدسة طالبت بوقف الحرب، مؤكدًا على رفضه الكامل للحروب وثقافة الكراهية والعنف. وقال: "من نحتفي بمولده جاء لينشر قيم المحبة والرحمة، ومن وحي رسالته ندعو لرفع الظلم عن شعبنا، وإحلال السلام المبني على العدالة."

وأضاف: "على الرغم من أن تحقيق السلام والعدالة يبدو بعيد المنال، إلا أننا لن نفقد الأمل في الوصول إلى مستقبل أفضل."

 

لماذا يجب تسليط الضوء على معاناة غزة والقدس؟ 

وخلال اللقاء، قدم المطران عطا الله حنا للوفد وثيقة "الكايروس الفلسطينية"، وتحدث عن معاناة غزة وما تتعرض له مدينة القدس من تهديدات وانتهاكات. وشدد على أهمية الدور المسيحي العالمي في الدفاع عن حقوق الإنسان ونصرة المظلومين، خاصة الشعب الفلسطيني الذي يعاني من كم هائل من المظالم.

واختتم المطران حديثه بالدعوة إلى رفع الصوت المسيحي عالميًا لوقف الحرب وتحقيق العدالة في أرض الميلاد والتجسد والفداء، مؤكدًا أن العدالة والسلام هما الطريق الأمثل لتحقيق الاستقرار والعيش الكريم لجميع شعوب المنطقة.

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