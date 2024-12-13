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سياسة

موعد احتفال الكنيسة الأسقفية بعيد الميلاد

الكنيسة الأسقفية،
الكنيسة الأسقفية، فيتو

تحتفل الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية بعيد الميلاد المجيد يوم 25 ديسمبر الجاري مع الكنائس التي تتبع التقويم الغربي.

ويترأس احتفالات عيد الميلاد الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة الكنيسة صلوات عيد الميلاد المجيد في كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك.

وتدق أجراس الكنيسة الأسقفية داخل كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية فى الزمالك لتعلن بدء قداس عيد الميلاد المجيد إذ تتبع الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية التقويم الغربى وتحتفل بميلاد المسيح ليلة الخامس والعشرين من ديسمبر.

الطائفة الإنجيلية تعلن موعد الاحتفال بعيد الميلاد

فيما تنظم رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، الاحتفال الرسمى بعيد الميلاد المجيد، يوم الأحد الموافق ٥ يناير ٢٠٢٣، الساعة السابعة مساء بكنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية، بحضور رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، وقيادات الطائفة الإنجيلية، وراعي الكنيسة الدكتور القس سامح موريس، وبمشاركة وحضور السادة والسيدات الضيوف والمهنئين من قيادات الدولة المصرية والشخصيات العامة.

ومن المقرر أن يتضمن برنامج الاحتفال، صلاة افتتاحية، ومجموعة من الترانيم وفقرة للقراءة الكتابية، وكلمة راعي كنيسة قصر الدوبارة، على أن ينتهي الاحتفال بكلمة شكر الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر.

ومن جانبه قال يوسف إدوارد المنسق الإعلامي للاحتفال: "سوف يتم استقبال السادة ممثلي وسائل الإعلام بداية الاحتفال، لنقل فعاليات الاحتفال، على أن يتم بث الاحتفال على الهواء من التلفزيون المصرى، وعدد من الفضائيات المصرية، ليتمكن شعب الكنيسة الإنجيلية في مصر وخارجها متابعة الاحتفال.

 

رئيس الإنجيلية: الشباب ركيزة أساسية لبناء الكنيسة والمجتمع

وفي سياق آخر شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، وعدد من القيادات الإنجيلية والكنسية في الاحتفال بمرور 10 سنوات على تأسيس خدمة TC مصر والشرق الأوسط، برئاسة القس طوني جورج، مدير الخدمة. كما شارك في الاحتفال وفد أمريكي برئاسة القس أليكس حماية، راعي كنيسة Battle Creek بولاية أوكلاهوما، إحدى أبرز الكنائس الإنجيلية في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى حضور قيادات الطائفة الإنجيلية بمصر وعدد من الشباب من خدمة TC من مختلف محافظات مصر.

وفي بداية كلمته، أشاد الدكتور القس أندريه زكي بالمبادرات التي قدمتها خدمة TC خلال العشر سنوات الماضية، مؤكدًا على أهمية تمكين الشباب ليكونوا قادة المستقبل. وأوضح أن هذه الخدمة لا تقتصر على تقديم الدعم الاجتماعي أو التعليمي فحسب، بل تسعى إلى بناء شخصيات قادرة على التأثير الإيجابي في المجتمع. وأضاف: "إننا بحاجة إلى الشباب اليوم أكثر من أي وقت مضى لكي يحملوا راية التغيير ويساهموا في بناء كنيسة قوية ومجتمع ناجح."

وخلال كلمته في الحفل، أكد الدكتور القس أندريه زكي على دور الشباب في بناء الكنيسة والمجتمع، وأوضح أن مؤسسة TC Egypt، رغم حداثة عهدها، استطاعت أن تحقق تأثيرًا كبيرًا من خلال مبادراتها غير التقليدية التي تركز على الشباب، مشددًا على أن قوة الكنيسة والمجتمع تعتمد على مدى تمكين الشباب وإتاحة الفرصة لهم لإحداث التغيير.

من جانبه، أعرب القس طوني جورج عن فخره وامتنانه بهذه المناسبة، قائلًا: "نحتفل اليوم بفخر وامتنان بمرور عشر سنوات على انطلاقة خدمتنا في مصر مع TC Egypt. عشر سنوات من العمل، والتأثير، والتغيير المستمر لصنع الفرق في حياة الآخرين. هذا اليوم ليس فقط لتكريم رحلتنا، بل أيضًا لتجديد التزامنا نحو مستقبل أكثر إشراقًا."

تُعد TC Egypt من المؤسسات التابعة لرابطة الإنجليين وتحت مظلة رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، وقد أثبتت خلال العقد الماضي قدرتها على تقديم خدمات مبتكرة ومتنوعة تشمل الإرشاد النفسي، وتطوير القيادات. يسهم ذلك في إعداد الشباب ليكونوا قادة مؤثرين في المجتمع والكنيسة.

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