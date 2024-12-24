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ثقافة وفنون

موعد عرض مسلسل وتر حساس الحلقة الأخيرة

أبطال وتر حساس، فيتو
أبطال وتر حساس، فيتو

مسلسل وتر حساس الحلقة الحلقة الأخيرة ، اقتربت أحداث النهاية للمسلسل الذي يتابعه الكثيرون في مصر والوطن العربي وهو مسلسل وتر حساس.

ويبحث عشاق المسلسل عن كل التفاصيل الخاصة بهذا العمل الدرامي الذي تصدر التريند منذ لحظة انطلاقه.

 

موعد عرض مسلسل وتر حساس الحلقة الأخيرة 

ومن المقرر أن يتم عرض مسلسل وتر حساس الحلقة الأخيرة يوم الخميس المقبل الموافق ٢٦ ديسمبر، وستكون الحلقة الأخيرة هي الحلقة رقم ٤٥.

 

مواعيد عرض حلقات مسلسل وتر حساس 

ويعرض مسلسل وتر حساس على منصة يانجو بلاي حصريًّا وقبل الشاشة من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة ٥:٣٠ بتوقيت القاهرة.

وفيما يتعلق بمواعيد عرض مسلسل وتر حساس على قنوات ON فإنه يعرض من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة ٧:٣٠ مساء بتوقيت القاهرة على قناة ON، والإعادة الأولى تكون في تمام الساعة ١:٣٠ بعد منتصف الليل، والإعادة الثانية تكون الساعة ١٢:٣٠ ظهرًا.

وفيما يتعلق بمواعيد عرض مسلسل وتر حساس على قناة ON دراما، فإن العمل يعرض من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة ١٠ مساء، والإعادة الأولى تكون في تمام الساعة ٦ صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة ١٠ صباحًا، أما الإعادة الثالثة فتكون في تمام الساعة ٥ مساء.

 

أبطال مسلسل وتر حساس.. تعرف عليهم

ومسلسل وتر حساس من بطولة صبا مبارك وهيدي كرم ومحمد علاء وإنجي المقدم وأحمد جميل سعيد ومحمد العمروسي وتميم عبده ومحمد علي رزق، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.

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