مواعيد عرض مسلسل وتر حساس على قنوات ON

مواعيد عرض مسلسل وتر حساس، يعتبر مسلسل وتر حساس من أبرز الأعمال الدرامية التي تعرض حاليًّا ويشارك بها لفيف من النجوم أبرزهم صبا مبارك ومحمد علاء.

ويبحث متابعو المسلسل عن مواعيد عرض مسلسل وتر حساس لمتابعة كل جديد في حلقاته وأحداثه الشيقة.

مواعيد عرض مسلسل وتر حساس

وفيما يتعلق بمواعيد عرض مسلسل وتر حساس على قنوات ON فإنه يعرض من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة ٧:٣٠ مساء بتوقيت القاهرة على قناة ON، والإعادة الأولى تكون في تمام الساعة ١:٣٠ بعد منتصف الليل، والإعادة الثانية تكون الساعة ١٢:٣٠ ظهرًا.

وفيما يتعلق بمواعيد عرض مسلسل وتر حساس على قناة ON دراما، فإن العمل يعرض من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة ١٠ مساء، والإعادة الأولى تكون في تمام الساعة ٦ صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة ١٠ صباحًا، أما الإعادة الثالثة فتكون في تمام الساعة ٥ مساء.

تفاصيل مسلسل وتر حساس

ومسلسل وتر حساس مكون من ٤٥ حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب صبا مبارك الفنانة هيدي كرم والفنان محمد علاء والفنانة إنجي المقدم والفنان أحمد جميل سعيد والفنان محمد العمروسي والفنانة لبنى ونس والفنانة لطيفة فهمي والفنان تميم عبده والفنان محمد علي رزق، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج، ويقدم المسلسل الخيانة الزوجية والعلاقات المتشابكة والمعقدة في ظل أجواء من التشويق.