أخبار الفن اليوم.. تعرف على ضيف إسعاد يونس الذي حير الجمهور.. صبحي خليل يكشف تطوارت أزمة تواجه 30 أسرة

شهدت الساحة الفنية اليوم الإثنين عدد من الأحداث الهامة وكانت كالتالي

حيرت الفنانة إسعاد يونس جمهورها بعدما شوقته لضيف الحلقة القادمة من برنامج صاحبة السعادة، خاصة أنها نشرت صورة تجمعها بالضيف، وأخفت ملامحه بشكل كامل، كما أنها علقت بجملة مشوقة قائلة: “ ليفيل الوحش.. انتظرونا قريبا”.



وذهب البعض إلى أن ضيف إسعاد هو الفنان عادل إمام، خاصة أنها أكدت أنه ضيف إستثنائي لا يظهر كثيرًا، إلا أن هناك مصدرا خاصا أكد في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن الضيف هو اللاعب عمر مرموش.

وأضاف المصدر أنه تم تسجيل الحلقة في ألمانيا منذ عدة أيام، وسوف تذاع قريبًا عبر فضائية dmc، كما تحدث فيها مرموش عن العديد من جوانب حياته الكروية والشخصية.

كشف الفنان صبحي خليل، تطورات أزمته بعد قطّع المرافق الأساسية عن العقار الذي يقيم به برفقة 30 أسرة بضاحية العجوزة في الجيزة.



وأكد صبحي خليل، أنه مازال متواجدا في الشارع حتى الآن، ومعه 30 أسرة من بينهم طلاب ومرضى، بعد قطع المرافق الأساسية عن العقار الذي يقيم فيه، بسبب حكم واجب النفاذ.

وأضاف صبحي في تصريح لـ “فيتو”: ناشدنا الجهات المختصة إعادة المرافق بشكل استثنائي، نظرا للحالات المرضية والطلاب والأطفال الموجودين ضمن الأسر المتضررة، مشيرا أنه وباقي الأسر لن يتحملوا البقاء في الشارع طويلا، وأنهم في انتظار كلمة القضاء في يناير المقبل.

انطلق منذ قليل فعاليات العرض الخاص لفيلم التشويق والغموض "آخر الخط"، من بطولة الفنانتين بشرى، وبسمة، والفنان محمد القس في احد السينمات بمدينة الشيخ زايد.



وكان من أول الحضور للعرض الفنان محمد عادل والفنانة رانيا فريد شوقي وكاتب ومخرج الفيلم محمد السعدني وعدد من الإعلاميين ومراسلي القنوات الفضائية.

قام الإعلامي أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بزيارة اليوم إلى شركة نايل سات حيث استقبله رئيس مجلس إدارة الشركة اللواء سامح قته، وفي اجتماع جمعهما تبادلا النقاش حول دور الشركة وأفق التعاون المستمر والمثمر مع الهيئة الوطنية للإعلام.



واصطحب اللواء سامح قته، أحمد المسلماني في جولة داخل قطاعات الشركة حيث استمع من قياداتها إلى شرح تفصيلى لطرق تشغيل أقمار النايل السات وكيفية الحفاظ على أدائها بكفاءة من خلال الخبرات المتميزة التى تمتلكها الشركة.

يواصل المطرب والملحن عمرو مصطفي تجهيز عدد من الأغاني الجديدة، تمهيدا لطرحها خلال العام الجديد 2025، علي فترات متقاربة علي منصات الموسيقي وموقع يوتيوب.



ويتعاون عمرو مصطفي في عدد من الأغاني السينجل مع الموزع الموسيقي كريم عبد الوهاب.

يعرض في الوقت الحالي بالسينمات المصرية، فيلم الهوى سلطان الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد داوود ومنة شلبي.





وحقق فيلم الهوى سلطان أمس إيرادات 260 ألف جنيه في شباك التذاكر بدور العرض السينمائي

تدور أحداث فيلم “الهوى سلطان” في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات والحب بين الأصدقاء بشكل رومانسي كوميدي، وتم تغيير اسم الفيلم 3 مرات من “قاعة الأوركيد”، ثم لـ“سارة وعلى”، حتى استقر على “الهوى سلطان”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.