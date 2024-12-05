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ثقافة وفنون

عمرو مصطفى يطرح فيديو كليب "أولى بيا"

عمرو مصطفي، فيتو
عمرو مصطفي، فيتو

طرح المطرب والملحن عمرو مصطفى، أحدث كليباته الغنائية بعنوان “أولى بيا” وذلك على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

 

أغنية عمرو مصطفى الجديدة 

أغنية عمرو مصطفى الجديدة من كلمات عز الدين ومن ألحان عمرو مصطفى وتوزيع موسيقى جابو. 

ووجه الملحن والمطرب عمرو مصطفى  رسالة إلى منتقديه، عبر منشور له على  صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حذر فيها من الزج باسمه في أي قضايا أو مهاترات.

وقال عمرو مصطفى في منشوره: “بكل وضوح وبدون مواربة سأرفع دعاوى قضائية ضد أي شخص أو صفحة ينشر صورتي أو يشهّر بي، لقد تركت هذا الوسط بكل ما فيه منذ أكثر من عامين بإرادتي الكاملة، وابتعدت عن كل من حاول أذيتي، تركت لهم إستوديوهاتهم، ومطربيهم، وموزعيهم، وشعرائهم، وذهبت إلى أشخاص نقيين، قلوبهم مليئة بالخير.

وأضاف عمرو: “الآن، أعيش وسطًا جديدًا مليئًا بالخير بعيدًا عن المنافسة والشر والقيل والقال، تركتكم منذ سنوات فدعوني أعيش بسلام، ليس لي أي مصلحة سوى فني وجمهوري وأسرتي، التي هي أولويتي قبل أن أرحل عن هذا العالم بسبب أحقادكم.. احترموا حياتي، احترموا اختياري، ودعوني أعيش كما اخترت”.

 

ليلة موسيقية لمحمد رحيم

وأعلن مؤخرا الملحن عمرو مصطفى، إقامة ليلة موسيقية للملحن الراحل محمد رحيم ضمن فعاليات موسم الرياض الحالي، وتتضمن غناء أشهر ألحانه بحضور عدد من مطربي مصر والوطن العربي.

 

ليلة محمد رحيم بالرياض

وقال عمرو مصطفى في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “ فيس بوك”: “في هذه الأوقات الحزينة، تلقيت واجب العزاء من المستشار تركي آل الشيخ في المؤلف الموسيقي الكبير محمد رحيم، وحرصًا منا على تكريم إرثه الفني، تواصلت مع المستشار تركي آل الشيخ لاقتراح إقامة ليلة تخليدًا لمسيرته الحافلة بالعطاء، ووافق على الفور بكل تقدير”.

وأضاف مصطفى: “سنعلن عن التفاصيل قريبًا، ونأمل أن تكون هذه الليلة مصدر عزاء وسلام لعائلة الفقيد ومحبيه وسيقوم زملائه بعمل عمرة له”.

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المطرب والملحن عمرو مصطفي عمرو مصطفي أغنية عمرو مصطفي الجديدة

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