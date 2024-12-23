عمرو مصطفي يكشف عن أعماله الجديدة في عام 2025

يواصل المطرب والملحن عمرو مصطفي تجهيز عدد من الأغاني الجديدة، تمهيدا لطرحها خلال العام الجديد 2025، علي فترات متقاربة علي منصات الموسيقي وموقع يوتيوب.

أغاني عمرو مصطفي الجديدة

ويتعاون عمرو مصطفي في عدد من الأغاني السينجل مع الموزع الموسيقي كريم عبد الوهاب.

وطرح المطرب والملحن عمرو مصطفى، أحدث كليباته الغنائية بعنوان “أولى بيا” وذلك على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

أغنية عمرو مصطفى الجديدة

أغنية عمرو مصطفى الجديدة من كلمات عز الدين، ومن ألحان عمرو مصطفى، وتوزيع موسيقى جابو.

وكان قد وجه الملحن والمطرب عمرو مصطفى رسالة إلى منتقديه، عبر منشور له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حذر فيها من الزج باسمه في أي قضايا أو مهاترات.

وقال عمرو مصطفى في منشوره: “بكل وضوح وبدون مواربة سأرفع دعاوى قضائية ضد أي شخص أو صفحة ينشر صورتي أو يشهّر بي، لقد تركت هذا الوسط بكل ما فيه منذ أكثر من عامين بإرادتي الكاملة، وابتعدت عن كل من حاول أذيتي، تركت لهم إستوديوهاتهم، ومطربيهم، وموزعيهم، وشعرائهم، وذهبت إلى أشخاص نقيين، قلوبهم مليئة بالخير.

وأضاف عمرو: “الآن، أعيش وسطًا جديدًا مليئًا بالخير بعيدًا عن المنافسة والشر والقيل والقال، تركتكم منذ سنوات فدعوني أعيش بسلام، ليس لي أي مصلحة سوى فني وجمهوري وأسرتي، التي هي أولويتي قبل أن أرحل عن هذا العالم بسبب أحقادكم.. احترموا حياتي، احترموا اختياري، ودعوني أعيش كما اخترت”.

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