تعرف على ضيف إسعاد يونس ببرنامج صاحبة السعادة الذي حير الجمهور

حيرت الفنانة إسعاد يونس جمهورها بعدما شوقته لضيف الحلقة القادمة من برنامج صاحبة السعادة، خاصة أنها نشرت صورة تجمعها بالضيف، وأخفت ملامحه بشكل كامل، كما أنها علقت بجملة مشوقة قائلة: “ ليفيل الوحش.. انتظرونا قريبا”.

وذهب البعض إلى أن ضيف إسعاد هو الفنان عادل إمام، خاصة أنها أكدت أنه ضيف إستثنائي لا يظهر كثيرًا، إلا أن هناك مصدرا خاصا أكد في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن الضيف هو اللاعب عمر مرموش.

وأضاف المصدر أنه تم تسجيل الحلقة في ألمانيا منذ عدة أيام، وسوف تذاع قريبًا عبر فضائية dmc، كما تحدث فيها مرموش عن العديد من جوانب حياته الكروية والشخصية.

إسعاد يونس

وروجت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس لـ حلقة خاصة من برنامجها صاحبة السعادة، والذي يعرض عبر شاشة DMC.

ونشرت إسعاد يونس صورة لضيف الحلقة المقبلة من برنامج صاحبة السعادة وهو متخفيا، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع" فيس بوك"، وعلقت قائلة: ليفل الوحش حلقة خاصة جدا قريبا.

برنامج صاحبة السعادة

وبرنامج "صاحبة السعادة" تقدمه إسعاد يونس ويذاع يومي الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع في تمام الساعة الحادية عشر مساء.

مسلسل تيتا زوزو

واستطاعت الفنانة إسعاد يونس تحقيق نجاحا كبيرا من خلال مسلسل “تيتا زوزو”، الذي عرض على عدد من القنوات الفضائية خلال الفترة الماضية، وقال إسعاد في تصريحات سابقة أن شخصية الجدة التي أقدمها في العمل قريبة الشبه منها، فهي تتعامل مع أحفادها وأبنائها بنفس الطريقة في الواقع.

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