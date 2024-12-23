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ثقافة وفنون

أزمة صبحي خليل وسكان عقار العجوزة..ما القصة؟

صبحي خليل، فيتو
صبحي خليل، فيتو

تصدر الممثل صبحي خليل محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، على خلفية قطع المرافق الأساسية عن العقار الذي يقيم فيه برفقة 30 أسرة بضاحية العجوزة بالجيزة.

واحتشد "خليل" والسكان المضارون –ومن بينهم مرضى ومسنون- أمام العقار، معربين عن صدمتهم من قطع المياه والكهرباء والغاز عنهم منذ ليلة أمس.

وناب "خليل" – الذي غلبته دموعه-عن قاطني العقار في الحديث لوسائل الإعلام، مناشدًا الجهات المعنية التدخل لحل الأزمة، وإعادة المرافق الأساسية للعقار، لا سيما في ظل وجود أطفال ومرضى ومسنين بينهم، مؤكدًا أنهم لا يتحملون البقاء في الشارع.

وتابع "خليل": “تفاصيل الواقعة ترجع لعدة قضايا متداولة بين مالك الأرض والمقاول منذ أكثر من 5 عقود”، موضحًا أنه من وقت لآخر يتعرض السكان لبعض المضايقات والقرارات المختلفة بسبب المناوشات الناتجة عن تلك القضايا، إلى أن وصلت لقطع كافة المرافق الصحية التي يحتاجها السكان!

 

صورة من العقار، فيتو
قطع المرافق عن العقار، فيتو

بدورها..دخلت محافظة الجيزة على خط الأزمة، مؤكدة أن الأزمة الخاصة بالعقار منظورة أمام الجهات القضائية، وأنها لن تتدخل إلا حال صدور قرار رسمي في هذا الشأن، مشيرة في بيان إلى أن هيئة المراكز والمدن والأحياء المختصة هي المسؤولة عن تنفيذ أي قرارات تصدرها المحاكم والنيابة بخصوص  هذا.العقار. 

من ناحية أخرى..يشارك صبحي خليل في الجزء الخامس من مسلسل “المداح” المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني 2025

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صبحي خليل ضاحية العجوزة محافظة الجيزة وسائل الإعلام المداح
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