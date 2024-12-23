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ثقافة وفنون

260 ألف جنيه إيرادات فيلم الهوى سلطان أمس

فيلم الهوي سلطان،
فيلم الهوي سلطان، فيتو

 يعرض في الوقت الحالي بالسينمات المصرية، فيلم الهوى سلطان الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد داوود ومنة شلبي. 

 

إيرادات فيلم الهوى سلطان 

 وحقق فيلم الهوى سلطان أمس إيرادات 260 ألف جنيه في شباك التذاكر بدور العرض السينمائي 

تدور أحداث فيلم “الهوى سلطان” في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات والحب بين الأصدقاء بشكل رومانسي كوميدي، وتم تغيير اسم الفيلم 3 مرات من “قاعة الأوركيد”، ثم لـ“سارة وعلى”، حتى استقر على “الهوى سلطان”.

 

أبطال فيلم الهوى سلطان

 الفيلم بطولة منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، خالد كمال، نورين أبو سعدة، عماد رشاد، فدوى عابد، من إخراج هبة يسري. 

 

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فيلم الهوى سلطان الهوي سلطان إيرادات فيلم الهوى سلطان
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