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مصرع شخصين وفقدان 12 آخرين إثر انهيار جسر في البرازيل

انهيار جسر في البرازيل،
انهيار جسر في البرازيل، فيتو

لقي شخصان على الأقل حتفهما وفقد 12 آخرون بعد انهيار جسر في شمال البرازيل، حسبما أفاد متحدث باسم الشرطة وكالة فرانس برس الإثنين.

 

انهيار جسر في شمال البرازيل

وكانت أربع شاحنات وسيارتان ودراجتان ناريتان على جزء الجسر الذي انهار بعد ظهر الأحد بين ولايتي مارانهاو (شمال شرق) وتوكانتينز (شمال) البرازيليتين، بحسب السلطات.

وبحسب شبكة «سكاي نيوز»، قال متحدث باسم الشرطة إن شاحنتين كانتا تنقلان حمض الكبريت ما "يعقد عملية البحث" عن مفقودين بسبب احتمال "تلوث المياه".

 

 

الطريق الرئيسي الذي يربط مارانهاو بتوكانتينز

وعلقت عمليات البحث صباح الإثنين، لكن فرق الإطفاء كانت تدرس طريقة لاستئنافها.

وتم تعليق إمدادات المياه في المنطقة.                

يعد جسر جوسيلينو كوبيتشيك دي أوليفيرا الذي يبلغ طوله أكثر من 500 متر وتم بناؤه في الستينيات، الطريق الرئيسي الذي يربط مارانهاو بتوكانتينز.

ولا تزال أسباب الانهيار مجهولة، رغم أن المعلومات الأولية المتوافرة لدى الإدارة الوطنية للبنية التحتية للنقل أفادت أن الدعامة الرئيسية انهارت.

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