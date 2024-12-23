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محافظات

محافظ الإسماعيلية يتابع إنجازات مبادرة التدريب من أجل التشغيل (صور)

جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو

عقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا لمتابعة جهود الجهاز التنفيذي في مبادرة "التدريب من أجل التشغيل"، التي تهدف إلى تأهيل طلاب التعليم الفني لسوق العمل.  

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أبرز الحضور خلال الاجتماع 

وذلك بحضور العميد محمد فرج المستشار العسكري للمحافظة، الدكتور علي حطب مدير المكتب الفني بمحافظة الإسماعيلية، أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم، مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، المهندس علي هيصم وكيل وزارة الإسكان، حسن رداد وكيل وزارة العمل، ودكتورة رشا فرحان مدير مكتب متابعة المحافظ. 

جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو

انطلاق المبادرة مطلع أكتوبر الماضي 

وخلال الاجتماع تم استعراض ما تم منذ انطلاق المبادرة في أكتوبر الماضي بإعلان محافظ الإسماعيلية للمبادرة، والتي أكد على أنها لأهل الإسماعيلية بكافة أطيافهم حيث تستهدف طلبة التعليم الفني في المقام الأول بالإضافة إلى المرأة المعيلة والشباب من الجنسين ممن يبحثون عن فرص عمل مهنية وغير تقليدية. 

حيث تتيح المبادرة التدريب على العديد من المهن في مجال الخياطة والتطريز والتبريد والتكييف واللحام وصيانة الموبايل، بالإضافة إلى النجارة والأعمال الإنشائية، وكذلك ميكانيكا السيارات، وغيرها من المهن المطلوبة سواء في سوق العمل المصري أو الأجنبي. 

إنجازات المبادرة خلال شهرين 

وأوضح حسن رداد مدير مديرية العمل في محافظة الإسماعيلية، أن المبادرة استطاعت خلال الشهرين الماضيين تدريب ٢٤٢ طالب من التعليم الفني بمدارس المحافظة على مهن التبريد والتكييف والخياطة، وذلك بمركز التدريب المهني بمدينة المستقبل؛ وذلك تفعيلًا لبروتوكول التعاون الذي عقد بحضور محافظ الإسماعيلية مع مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني. 

جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو

توقيع بروتوكول تعاون 

كما تم عقد بروتوكول تعاون الأسبوع الماضي مع مديرية الإسكان لتدريب طلبة المدارس الفنية على أعمال البناء والإنشاء وإيجاد فرص تدريب وعمل بمشروعات مديرية الإسكان بعد اجتيازهم التدريب وحصولهم على شهادة بذلك. 

وتم عقد بروتوكولات مع بعض المصانع بالمنطقة الحرة لتدريب الشباب بالفعل تم تدريب ٥٠ من الشباب على الخياطة، ونتج عنه تحرير عقود لـ ٣٠ منهم بمصنع جيد للملابس الجاهزة كما تم تدريب ٣٠ بمصنع (جيبي تك)، وتعينهم بنفس المصنع وجاري إعداد المزيد من المتدربين لتوفير فرص عمل مماثلة بقطاع الاستثمار. 

 

إتاحة الفرص لطلاب التعليم الفني 

وأكد محافظ الإسماعيلية أن الإسماعيلية تضم أكثر من ٥٠٪ من طلاب المرحلة الثانوية بقطاع التعليم الفني، فكانت المبادرة لخلق فرص عمل لهؤلاء الشباب وإعدادهم إعدادًا جيدًا وإجازاتهم من الجهات المعتمدة لذلك، وهي مديرية العمل حتى يستطيعوا إنشاء مشروعاتهم الخاصة أو إيجاد فرص عمل طبقًا لكفاءاتهم ومهاراتهم داخل أو خارج مصر. 

 

مؤكدًا على حرصه من خلال المبادرة على رفع كفاءة المتدربين المهنيين وتزويدهم بكل ما هو جديد حتى يستطيعوا مجاراة التطور الحادث في مجال الصناعة.  

 

مشيرًا إلى أن المحافظة جاذبة للاستثمار وهناك العديد من الخطط يتم مناقشتها لتوسيع حجم الاستثمارات والشراكات بهدف خلق مزايا تنافسية لأبناء الإسماعيلية. 

 

ووجَّه محافظ الإسماعيلية الدعوة لجميع الشباب المشاركة بالمبادرة، من خلال التقديم بمديرية العمل وهي الجهة المنوط بها استقبال الطلبات وتوجيهها أو من خلال التواصل مع مديريات الإسكان والتضامن والتربية والتعليم لتوجيههم للمكان المناسب.

 

وتقديم الجهات الشريكة فرص للعمل أو لإنشاء مشروعات صغيرة للعناصر المتميزة من خلال الشراكات المختلفة سواء بمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الاهلية أو المصانع طبقًا للبروتوكولات المنعقدة.  

 

ومن المنتظر أن تعلن مديرية التربية والتعليم بالتنسيق مع مديرية العمل ومديرية الإسكان عن تدريب خلال إجازة نصف العام لمهن البناء والإنشاءات لطلبة التعليم الفني بالمحافظة. 

 

وتهدف هذه المبادرة إلى توفير فرص عمل حقيقية للطلاب في المشروعات القومية والصناعية بالمحافظة، وتأتي ضمن رؤية مصر ٢٠٣٠؛ لتعزيز التعليم الفني والتكنولوجي وتأهيل العمالة الماهرة، كما تهدف إلى توظيف الطاقات البشرية المعطلة وتحويلها إلى عمالة مهنية مدربة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.  

 

وأشار المحافظ إلى أن الإسماعيلية تضم العديد من المناطق الاقتصادية الكبرى، مثل المنطقة الحرة العامة الاستثمارية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مما يفتح الباب أمام فرص عمل كبيرة للشباب المؤهلين من خريجي التعليم الفني. 

 

ودعى المؤسسات الحكومية والخاصة لدعم مبادرات التدريب من أجل التشغيل، وحث الطلاب على الاستفادة من هذه الفرص التدريبية، مؤكدًا أن التعليم الفني هو بوابة المستقبل.
 

 

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