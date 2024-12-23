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محافظات

تحرير 114 مخالفة خلال حملات تموينية في الإسماعيلية (صور)

جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو

قالت شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية، إن مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، في مجال الرقابة على المخابز، أسفرت عن تحرير 9 محاضر لعدم نظافة أدوات العجن، 11 محضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، 3 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 3 محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، محضر لعدم وجود سجل بالمخبز، محضرين لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين، ومحاضر لعدم وجود لوحة.  

 

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مخالفات الرقابة على الأسواق والمحال التجارية 
 

وأشارت مدير عام التموين في الإسماعيلية إلى إن الحملات في مجال الرقابة على الأسواق والمحال التجارية أسفرت عن  تحرير 5 محاضر لبيع سجائر أزيد من السعر الرسمي، 29 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، محضرين لعدم الإعلان عن المخازن، محضر عمل أوكازيون بدون تصريح، 3 محاضر لعدم استخدام لافتة باللغة العربية على واجهة المحل، 37 محضر عدم حمل شهادة صحية، ومحضر لعدم إرسال الإخطار الشهري للثلاجة.  

جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو

ضبط زيت تمويني محتكر 

كما تم ضبط 120 زجاجة زيت تمويني، بأحد المطاعم وتم تحرير محضر بالواقعة.  

وكان قد تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة والإدارات التموينية بمراكز ومدن الإسماعيلية، فيما يخص مراقبة وضبط الأسواق والمخابز؛ لضمان توافر كافة السلع الأساسية للمواطنين وبجودة مميزة وأسعار عادلة، ووصول الدعم الذي تقدمه الدولة لمستحقيه.  

جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو

 

توجيهات من محافظ الإسماعيلية بضرورة المتابعة المستمرة 

ووجَّه محافظ الإسماعيلية، بضرورة المتابعة المستمرة على الأسواق والمحال التجارية والمخازن والمخابز البلدية المدعمة والسياحية، للحفاظ على أرواح المواطنين، وضبط ومراقبة الأسعار، والتأكد من جودة المنتجات والسلع وتوافرها بالأسواق.

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