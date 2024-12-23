سكرتير عام الإسماعيلية يشهد الاحتفال بيوم الصيدلي (صور)

شهد اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية نيابة عن اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، والدكتور صفوت عبد المقصود نقيب صيادلة الإسماعيلية، الحفل السنوي لنقابة الصيادلة بالإسماعيلية "يوم الصيدلي الإسماعيلي"، والذي أقيم بأحد فنادق الإسماعيلية، لتكريم خريجي دفعتي ٢٠٢٣، ٢٠٢٤ من كليات الصيدلة بالجامعات المصرية، كذلك الصيادلة الحاصلين على درجات علمية، بالإضافة إلى الصيادلة الذين بلغوا سن التقاعد.

أبرز الحضور خلال اللقاء

جاء ذلك بحضور الدكتور علي حطب مدير المكتب الفني بالمحافظة، النائبة آمال رزق الله عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، الدكتور أحمد دندش عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية، الدكتور أحمد بركات مدير فرع هيئة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية، الدكتورة كريستين مؤنس وكيل نقابة الصيادلة بالإسماعيلية، ومدير عام فرع هيئة الاعتماد والرقابة بالإسماعيلية.

جانب من الاحتفال،فيتو

جانب من الاحتفال،فيتو

تقديم التهنئة للخريجين

وقدَّم السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، التهنئة للخريجين الجدد من كليات الصيدلة، والصيادلة الذين حصلوا على درجات علمية (ماجستير، دكتوراة)، كما هنأ الصيادلة الذين بلغوا سن التقاعد.

جانب من الاحتفال،فيتو

جانب من الاحتفال،فيتو

وأشاد بما حققوه من إنجاز، مؤكدًا على دورهم الحيوي والفعال في القطاع الصحي، فهم خط الدفاع الأول والفئة الأكثر اتصالًا بالمواطنين، مثمنًا دورهم المجتمعي الذي يقومون به للتوعية والتعريف بالأدوية وآثارها، مما يسهم في حل الكثير من تحديات القطاع الصحي ككل وقطاع الصيدلة والدواء على وجه الخصوص.

جانب من الاحتفال،فيتو

جانب من الاحتفال،فيتو

تكريم عدد من الصيادلة المحالين للمعاش

وقام السكرتير العام ونقيب الصيادلة بتكريم ٥ صيادلة لبلوغهم سن التقاعد، و٣٠ صيدليا لحصولهم على شهادات علمية (ماجستير ودكتوراة)، و٣٢ صيدلي حديثي التخرج.

جانب من الاحتفال،فيتو

جانب من الاحتفال،فيتو

جانب من الاحتفال،فيتو

جانب من الاحتفال،فيتو

وقام الدكتور صفوت عبد المقصود نقيب الصيادلة بالإسماعيلية، بإهداء درع النقابة للواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، تقديرًا لمجهودات محافظة الإسماعيلية ودعمها الدائم للنقابة.

وأختتم الحفل بمراسم حلف اليمين لخريجي كليات الصيدلة الجدد، دفعتي ٢٠٢٣ و٢٠٢٤.

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