افتتاح معرض الأنشطة التربوية بإدارة القنطرة شرق في الإسماعيلية (صور)

شهد أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، افتتاح معرض الأنشطة التربوية بإدارة القنطرة شرق التعليمية.

أبرز الحضور خلال الافتتاح

حضر الافتتاح الدكتور سامي فضل وكيل المديرية، وكان في استقبالهم محمد حساني مدير عام الإدارة التعليمية بالقنطرة شرق.

عرض مجموعة متنوعة من الأنشطة

تضمن المعرض مجموعة متنوعة من الأنشطة التربوية والفنية "الفنون التشكيلية، الصناعات اليدوية، المشاريع الابتكارية، والمبادرات الطلابية"، حيث عكست الأعمال المعروضة إبداع الطلاب ومواهبهم في مختلف المجالات.

جانب من الفعاليات،فيتو

جانب من الفعاليات،فيتو

إشادة بمستوى الأعمال المعروضة

وقد أشاد وكيل الوزارة، بالمستوى المتميز للأعمال المعروضة، مشيرًا إلى أهمية الأنشطة التربوية كجزء أساسي من العملية التعليمية، لما لها من دور كبير في تنمية قدرات الطلاب وتعزيز روح الإبداع والعمل الجماعي.

رسالة شكر للقائمين على المعرض

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسماعيلية الشكر إلى القائمين على تنظيم المعرض وإدارة القنطرة شرق على جهودهم المبذولة لدعم الأنشطة الطلابية، كما شدد على ضرورة الاستمرار في تنظيم مثل هذه الفعاليات لتكون دافعًا للطلاب لتحقيق المزيد من النجاحات.

جانب من الفعاليات،فيتو

جانب من الفعاليات،فيتو

وفي لفتة طيبة، قام وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسماعيلية ووكيل المديرية بزراعة شجرة للتأكيد على أهمية الحفاظ على البيئة وتعزيز الوعي البيئي لدى الطلاب، وتشجيعهم على الانخراط في المبادرات التي تهدف لتحقيق التنمية المستدامة.

وفى سياق آخر، تفقد وكيل الوزارة الفصول الدراسية بمدرسة الفريق عبد الغني الجمسي الثانوية المشتركة لمتابعة سير العملية التعليمية، والاطمئنان على مستوى الأداء والتزام المعلمين والطلاب.

وفى خلال جولته، حرص وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسماعيلية على التفاعل مع الطلاب داخل الفصول، حيث طرح عليهم أسئلة تتعلق بالمناهج الدراسية للتأكد من مدى استيعابهم للمقررات. واستمع إلى ملاحظات المعلمين وناقش معهم التحديات التي تواجههم.

وأكد وكيل الوزارة على أهمية الالتزام بالخطة الدراسية وتوفير بيئة تعليمية محفزة، تسهم في تحقيق أفضل النتائج للطلاب.

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