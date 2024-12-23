يقاوم برد الشتاء، طريقة عمل حمص الشام بالدقة الشهيرة

حمص الشام، من المشروبات المصرية الشهيرة، وهو مشروب دافيء، لكنه يصلح كوجبة خفيفة بين الوجبات الرئيسية.

حمص الشام يمنحك الشعور بالدف، وكذلك الشعور بالشبع، لذلك فهو المشروب المثالي طوال فصل الشتاء.



وحمص الشام من المشروبات التي تحاول كل ست بيت إجادة عملها، بدلا من أن يشتريها أفراد الأسرة من العربات الجائلة، خاصةً أنه من ألذ المشروبات الشتوية.

وطريقة عمل حمص الشام من الطرق سهلة التحضير، كما أنه يوفر في الميزانية، ومن المشروبات التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك طوال فصل الشتاء.



ويعد مشروب حمص الشام، من المشروبات عالية القيمة الغذائية، إلى جانب فوائد حمص الشام، العديدة، بالإضافة إلى طعمه اللذيذ.

ولكل عشاق حمص الشام، نستعرض طريقة عمل حمص الشام في البيت، بكل أسرارها، لتحضير كوب من حمص الشام لأفراد أسرتك زي المحلات وعربيات الحمص الشام، حتى لا يلجأون لشرائها جاهزة من الخارج.

طريقة عمل حمص الشام في البيت

طريقة حمص الشام

أول خطوة من خطوات طريقة عمل حمص الشام، هي نقع الحمص لأطول فترة ممكنة، فكلما زادت مدة نقع الحمص في الماء، كلما تم طهيه بصورة أسرع وفي وقت أقل.

ويمكن أن ينقع حمص الشام لمدة يوم كامل، ويفضل أن يتم نقعه في الماء الساخن.

يتم بعد ذلك شطف حمص الشام جيدا، ثم يوضع في الحلة التي سيطهى فيها، ويتم غمره بالماء الساخن.

ويضاف لحمص الشام بعد ذلك ثمرتين من الطماطم وثمرة كبيرة من البصل وعدد من فصوص الثوم، وملعقتين من معجون الطماطم؛ ليعطيه اللون الأحمر المميز.

والملح، والكثير من الكمون وهو سر من أسرار الطعم المميز لحمص الشام.

ويترك حمص الشام على النار حتى تمام الطهي، ثم يتم انتشال شرائح الطماطم والبصل.

طريقة عمل الدقة لحمص الشام



ويتم إعداد "دقة الثوم" و"الشطة" و"الليمون المركز"، وهي الإضافات الخارجية التي يتم وضعها على كوب حمص كما يباع في الخارج.

ولعمل الدقة، تهرس كمية من فصوص الثوم، ويضاف إليه كمية من ماء حمص الشام، وتوضع في كوب او وعاء.

وتوضع كمية من عصير الليمون في وعاء او كوب اخر.

ولتحضير كوب من حمص الشام، نضع ملعقة كبيرة من الدقة، وملعقة كبيرة من عصير الليمون، والقليل من الشطة، ثم يصب حمص الشام، ويقدم.

طريقة عمل البليلة، للفطار والعشاء



طريقة البليلة

طريقة عمل البليلة، من أسهل وأرخص الوجبات المغذية التي تقدم ساخنة، والتي تناسب فصل الشتاء، الى جانب أن البليلة من المشروبات لذيذة الطعم، التي يفضلها الجميع.

وطريقة عمل البليلة من الطرق سهلة التحضير، كما أن قيمتها الغذائية عالية، نظرا لما تحتوي عليه من مكونات كلها صحية.

والبليلة من الاطعمة اللذيذة التي تصلح كطبق تحلية، كما يمكن أن تكون وجبة فطار أو عشاء مفيدة ولذيذة ومشبعة، كما يمكن تقديمها للطفل الرضيع، وكذلك للحامل، وأيضا لمتبعي أنظمة الريجيم.



وطريقة عمل البليلة من الوصفات الاقتصادية غير المكلفة، وذلك لأن كل مكونات عمل البليلة رخيصة الثمن، فهي لا تحتاج إلا القمح واللبن والسكر.

طريقة عمل البليلة باللبن والمستكة



وتقدم الشيف ريمو خبيرة الطهي، طريقة عمل البليلة باللبن والمستكة، بأسرع خطوات؛ لتقدميها لأفراد أسرتك، خاصة الأطفال الصغار.

مكونات عمل البليلة:

نصف كيلو قمح مقشور “قمح بليلة”

2 كوب لبن حليب

نصف كوب سكر

مستكة

إضافات حسب الرغبة:

قشطة

جوز هند

مكسرات مجروشه

زبيب

رشة قرفة

خطوات عمل البليلة

اغسلي قمح البليله جيدا، ثم قومي بتصفيته، ثم ضعيه على النار مع قليل من الماء واتركيه يغلي قليلا.

ارفعيه عن النار، واتركيه لمدة ساعتين، وستجدين وزنه قد تضاعف وحبة القمح تفتحت، وتشرب المياه.

بعد مرور الساعتين، أضيفي القليل من الماء، وضعيه على النار نحو 10 دقائق.

بعد ذلك أحضري اللبن الحليب بالقدر المناسب لعدد الأكواب التي تريدينها، وأذيبي فيه السكر حسب الرغبة، وأضيفي إليه المستكة، واتركيه على النار حتى يسخن جيدا.

في هذه الأثناء ضعي البليلة في أطباق التقديم، وبعد الانتهاء من تسخين اللبن أضيفيه إليها، وزيني الوجه بالمكسرات أو السوداني.

وبألف هنا.

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