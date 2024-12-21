ترتيب الدوري الممتاز بعد انتهاء مباريات الجولة الخامسة

ترتيب الدوري المصري، واصل المصري البورسعيدي تصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 11 نقطة بعد إقامة الجولة الخامسة من البطولة.

ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد الجولة الخامسة

1- المصري البورسعيدي 11 نقطة

2- الزمالك 10 نقاط

3- الأهلي 8 نقاط

4- بيراميدز 8 نقاط

5- زد اف سي 8 نقاط

6- سيراميكا كليوباترا 8 نقاط

7- الاتحاد السكندري 8 نقاط

8- فاركو 7 نقاط

9- طلائع الجيش 7 نقاط

10- الجونة 6 نقاط

11- سموحة 5 نقاط

12- بتروجيت 5 نقاط

13- الإسماعيلي 5 نقاط

14- البنك الأهلي 5 نقاط

15- غزل المحلة 5 نقاط

16- إنبي 4 نقاط نقاط

17- مودرن سبورت 3 نقاط

18- حرس الحدود نقطتان



جدول ترتيب الدوري المصري

نتائج مباريات الجولة الخامسة لبطولة الدوري المصري

حرس الحدود 0-0 المصري البورسعيدي

طلائع الجيش 0-1 بتروجيت

الزمالك 1-1 سيراميكا كليوباترا

الجونة 1-0 إنبى

مودرن سبورت 0-1 البنك الأهلى

فاركو 1-2 زد إف سي

غزل المحلة 0-0 الاتحاد السكندري

الإسماعيلى 1-1 بيراميدز

الأهلي ضد سموحة.. 5 مساء - 7 يناير 2025

وكانت رابطة الأندية المصرية أعلنت في وقت سابق تأجيل لقاء الأهلي وسموحة، في إطار الجولة الخامسة من عمر الدوري الممتاز.

وقالت رابطة الأندية في بيان رسمي: إن المباراة ستقام يوم 7 يناير المقبل بستاد القاهرة الدولي، بدلًا من يوم 22 ديسمبر الجاري.

وأشارت إلى أن التعديل جاء بعد تأجيل مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد في ثالث جولات دور المجموعات لدوري الأبطال، إلى 22 ديسمبر، بدلًا من يوم 13 من الشهر نفسه بسبب مشاركة الفريق الأحمر في كأس الإنتركونتيننتال.

نظام الدوري الممتاز

ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.

جدير بالذكر أن الثلاثي الصاعد إلى الدوري الممتاز في الموسم الجديد هو بتروجت وغزل المحلة وحرس الحدود.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في الجولة 15 من الدوري المصري باستاد القاهرة في مباراة ستكون على ملعب الأهلي.

ويضم الدوري 18 فريقا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

وكان الأهلي توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه

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