حمد إبراهيم: الإسماعيلي قدم مباراة جيدة أمام بيراميدز، وكمال السيد مكسب

الدوري المصري، علَقَ حمد إبراهيم المدير الفني للفريق الأول بالنادي الإسماعيلي على مباراة فريقه أمام بيراميدز مساء أمس السبت، في ختام منافسات الجولة الخامسة بالدوري الممتاز.



وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مباراة الإسماعيلي أمام بيراميدز على إستاد الإسماعيلية، ليرتقي الدراويش إلى المركز الثالث عشر برصيد 5 نقاط.

وقال حمد ابراهيم في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية "TeN": راضِ عن أداء لاعبي الإسماعيلي أمام بيراميدز، وقدمنا مباراة كبيرة، ولاعبو الدراويش أهدروا العديد من الفرص المحققة على مرمى المنافس عن طريق إيريك تراوري ومروان حمدي وخالد النبريص.

وأضاف: الحارس كمال السيد مكسب كبير للإسماعيلي وظهر بشكل جيد في ظل غياب الحارس الأساسي أحمد عادل عبد المنعم للإصابة، ولدينا أيضًا عبد الله جمال، وجميع الحراس على مستوى عالِ.

وتابع: الإسماعيلي يحتاج إلى تحقيق انتصارًا في المباريات المقبلة لاستعادة الثقة، خاصًة أن اللاعبين يقدموا أداءً جيدًا لكننا نفتقد اللمسة الأخيرة أمام المرمى.

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