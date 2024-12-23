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حوادث

تأييد حكم الإعدام لقاتل طفل بعد هتك عرضه في الفيوم

مجمع محاكم الفيوم،
مجمع محاكم الفيوم، فيتو

قضت محكمة مستأنف جنايات الفيوم، برفض استئناف المتهم بقتل طفل بعد هتك عرضه بقرية كحك بحري بمركز الشواشنة، وتأييد الحكم بمعاقبته بالإعدام شنقا، بعدما تم استطلاع رأي دار الإفتاء المصرية.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف اسماعيل احمد، وعضوية المستشارين محمد سعد احمد، وأحمد محمد معوض، وأحمد عابد سعد.

تفاصيل الواقعة من قرار إحالة القضية لمحكمة الجنايات

 وكانت أصدرت محكمة جنايات الفيوم، في 30 يوليو  الماضي، حكمها على المتهم، بالإعدام شنقًا، بتهمة قتل طفل، بعد محاولة هتك عرضه، بدائرة مركز الشواشنة بمحافظة الفيوم، بعد أن طالعت المحكمة  قرار الإحالة الوارد من النيابة العامة  يتهم «حسين.ع.م.» بأنه في 3 أغسطس 2023 بدائرة قسم شرطة الشواشنة بمحافظة الفيوم،  قتل المجنى عليه القاصر «حمزة.ع»، مع سبق الإصرار، بأن استدراجه بمنأى عن الناس بالأرض الزراعية، هاتكا عرضه، وما أن قاومه المجني عليه مهددا إياه بإفضاح أمره، فعقد العزم على إزهاق روحه مستخدما سلاحا ناريا، كان متواجدا بمسرح الجريمة، موجها إياه صوب المجني عليه، ضاغطا لزنادة قاصدا قتله، إلا إن الذخيرة لم تكن صالحة، فما كان منه إمعانا في قصده إزهاق روح المجني عليه بأن تناول حجرا ولاحق المجني عليه، وما أن ظفر به حتى انهال على رأسه ووجهه بعدة ضربات متتالية، قاصدا من ذلك قتله، فاحدث به الإصابات الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية، التي أودت بحياته.

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وتوصلت التحريات السرية إلى أن المتهم هو من قتل المجني عليه، بأن استدرجه للأرض الزراعية محل الواقعة، موهما إياه بمساعدته، قاصدا بذلك خطفه وهتك عرضه، فوافقه المجني عليه دون علمه بنواياه، فأحالت النيابة العامة الواقعة لمحكمة الجنايات التي أصدرت قرارها السابق.

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