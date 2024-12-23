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محافظات

تأجيل محاكمة مزارع متهم بقتل نجله بمساعدة شقيقه في الفيوم

حبس، فيتو
حبس، فيتو

 قررت محكمة جنايات الفيوم، في جلستها اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة المتهمين " حسين ع. ب  " 72 عاما، مزارع، محبوس،  ونجله " إسلام  " 29 سنة، هارب، المتهمين بقتل نجل المتهم الأول، شقيق المتهم الثاني، بسبب خلافات على الميراث، بقريه الرواشدية، التابعة لمركز شرطة الشواشنة، إلى جلسة 29 من يناير المقبل، لسماع مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين.

 صدر الحكم برئاسة المستشار حسن دياب رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إيهاب سعيد حنا، وأشرف عبد الغفور محمد، وإسلام خليل إبراهيم.

 

توجيه تهمة القتل العمد للأب والابن

 وكانت النيابة العامة قد أحالت القضية رقم 175 لسنة 2024 جنايات مركز الشواشنة المقيدة برقم 2347 لسنة 2024  كلي الفيوم، إلى محكمة الجنايات، عقب مطالعة الأوراق وما تم بها من تحقيقات، ووجهت النيابة العامة تهمة قتل " محمد.ح   " الي والده 72 سنة، مزارع، محبوس، وشقيق المجني عليه 29 سنة، هارب.

 

ارتكاب الجريمة كما ورد بقرار الإحالة لمحكمة الجنايات

 وجاء بقرار الإحالة أن المتهمين قد بيتا النية وفكرا وعقدا العزم على إزهاق روح المجني عليه، والتخلص منه بدافع منعه من المطالبة بحقه الشرعي في إرث والدته المتوفياه، كما أن المتهمين ما أن ظفرا به وحاصراه حتى استل المتهم الثاني " عصي شوم " كانت بحوزة المتهم الأول، وانهال على المجني عليه ضربا بموضع رأسه، حال شل المتهم الأول مقاومة المجني عليه، فاختل توازنه وسقط مغشيا عليه، ولم يكتفيا بذلك فاستجلب المتهم الثاني سلاحا أبيضا " بلطة " وكال له ضربة استقرت بموضع رأسه، قاصدين من ذلك إزهاق روحه، محدثين ما ألم بيه من إصابات علي النحو المبين في تقرير الصفة التشريحية.

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كما ورد بقرار الإحالة،  أن المتهمين قد أحرزا اداة " عصي شوم "  تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، دون أن يوجد لحملها أو أحرازها أو حيازتها مصوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، واستخدمها المتهم الثاني في الجريمة، كم حمل المتهم الثاني سلاح أبيضا " بلطة " دون أن يوجد لحملها أو أحرازها أو حيازتها مصوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، واستخدمها المتهم الثاني في الجريمة، محل الاتهامات السابقة على النحو المبين في التحقيقات.

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