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محافظات

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالفيوم

مستشفي طامية المركزي،
مستشفي طامية المركزي، فيتو

أصيب 4 أشخاص في الفيوم، بإصابات متفرقة بأنحاء الجسد، وحالتهم العامة سيئة، في حادث تصادم  بين دراجتين بخاريتين، بطريق طامية – قرية السرب الزراعي، بدائرة مركز شرطة طامية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طامية المركزي لتلقي العلاج.

 

تفاصيل الحادث وقرار النيابة العامة

 

وكان قد تلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود بلاغًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين، بطريق طامية – قرية السرب الزراعي، بدائرة المركز، وانتقلت قوة من مركز شرطة طامية، إلى مكان البلاغ، وتبينّ إصابة 4 أشخاص في الحادث بإصابات تنوعت بين جروح وكسور وكدمات، ودفع مرفق إسعاف الفيوم بسيارتي إسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طامية المركزي، وإيداعهم بقسم العناية المركزة، تحت الملاحظة، لخطورة حالتهم.

 

 

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وتحرر محضر بالواقعة، بمركز شرطة طامية، وأحيل إلي النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب خبير فني لمعرفة أسباب الحادث، وإعداد تقرير بحالة المركبتين، وتحديد مسئولية قائد كل مركبة عن الحادث، وتولي التحقيق.

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