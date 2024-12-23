محكمة مستأنف جنايات الفيوم تنظر حكم إعدام قاتل طفل بعد هتك عرضه

تنظر محكمة مستأنف جنايات الفيوم، في جلستها اليوم الاثنين، برئاسة المستشار حسن دياب، وعضوية المستشارين، إيهاب سعد حنا، وأشرف عبد الغفور محمد، واسلام خليل ابراهيم، الاستئناف على حكم بالإعدام، المقدم من " حسين.ع.م " المتهم بقتل طفل بعد محاولة هتك عرضه ".

تفاصيل الواقعة من قرار إحالة القضية لمحكمة الجنايات

وكانت أصدرت محكمة جنايات الفيوم، في 30 يوليو الماضي، حكمها على المتهم، بالإعدام شنقًا، بتهمة قتل طفل، بعد محاولة هتك عرضه، بدائرة مركز الشواشنة بمحافظة الفيوم، بعد أن طالعت المحكمة قرار الإحالة الوارد من النيابة العامة يتهم «حسين.ع.م.» بأنه في 3 أغسطس 2023 بدائرة قسم شرطة الشواشنة بمحافظة الفيوم، قتل المجنى عليه القاصر «حمزة.ع»، مع سبق الإصرار، بأن استدراجه بمنأى عن الناس بالأرض الزراعية، هاتكا عرضه، وما أن قاومه المجني عليه مهددا إياه بإفضاح أمره، فعقد العزم على إزهاق روحه مستخدما سلاحا ناريا، كان متواجدا بمسرح الجريمة، موجها إياه صوب المجني عليه، ضاغطا لزنادة قاصدا قتله، إلا إن الذخيرة لم تكن صالحة، فما كان منه إمعانا في قصده إزهاق روح المجني عليه بأن تناول حجرا ولاحق المجني عليه، وما أن ظفر به حتى انهال على رأسه ووجهه بعدة ضربات متتالية، قاصدا من ذلك قتله، فاحدث به الإصابات الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية، التي أودت بحياته.

وتوصلت التحريات السرية إلى أن المتهم هو من قتل المجني عليه، بأن استدرجه للأرض الزراعية محل الواقعة، موهما إياه بمساعدته، قاصدا بذلك خطفه وهتك عرضه، فوافقه المجني عليه دون علمه بنواياه، فأحالت النيابة العامة الواقعة لمحكمة الجنايات التي أصدرت قرارها السابق.

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