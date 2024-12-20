محافظ الفيوم يعتمد جداول امتحانات النقل للشهادة الإعدادية

اعتمد محافظ الفيوم، الدكتور أحمد الأنصارى، جداول امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية، للفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي الحالي 2024/2025، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي العام يوم 11 يناير المقبل، وتنتهي يوم 26 من نفس الشهر، وتعقد امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الإعدادي، وصفوف النقل للمرحلة الابتدائية، من الثالث الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي في الفترة من 12 يناير المقبل وحتى يوم 16 من الشهر نفسه.

موعد امتحانات الشهادة الاعدادية

وقال الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أن امتحانات الشهادة الإعدادية تبدأ يوم 18 يناير المقبل، وتنتهي يوم 23 من نفس الشهر، وتعقد امتحانات مواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة، والمدارس الخاصة للغات، والمواد التي لا تضاف للمجموع الكلي، والمواد العملية قبل موعد انعقاد امتحانات المواد الأساسية، كل إدارة تعليمية حسب ظروفها، ويتم مراعاة عدم انعقاد أي امتحانات أيام أعياد الأقباط.

اختيار الأكفأ للعمل رئيس لجنة ومراقب أول

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أنه تم عقد لقاءات للمرشحين للعمل رئيس لجنة أو مراقب أول بامتحانات الشهادة الإعدادية، لاختيار الأكفأ، حتي يتم القضاء علي ظاهرة تسريب الامتحانات، مما حدث في بعض المحافظات في السنوات الماضية.

وأشار إلى أن امتحانات الشهادة الاعدادية ستكون بنظام البوكليت، وفقًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم، بتطبيق نظام البوكليت في الفصل الدراسي الأول ببعض المحافظات تمهيدا لتعميم التجربة علي جميع المحافظات خلال امتحانات الشهادة الاعدادية في الفصل الدراسي الثاني.

لافتًا إلي أنه سيتم التصحيح لامتحانات الشهادة الإعدادية يوميًّا، وسيتم إعلان النتيجة فور اعتماد محافظ الفيوم لها، وسيتم بقها عبر موقع المديرية، مع تسليم نسخة خطية لما مدرسة.

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