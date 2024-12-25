هل يوحد التحالف الوطني التنموي جهود العمل الأهلي في مصر؟

يمثل التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي نقلة نوعية في مسار التنمية المستدامة في مصر، حيث تأسس التحالف بهدف توحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق تنمية شاملة تخدم المواطنين في مختلف المجالات.

وجاءت الأهداف الرئيسية للتحالف كالتالي:

1. تعزيز التكافل الاجتماعي: يعمل التحالف على تقديم المساعدات المباشرة للأسر الأكثر احتياجًا، مثل توفير المواد الغذائية والملابس ودعم الفئات الهشة.

2. تمكين المجتمعات المحلية: يسعى التحالف إلى تعزيز قدرات المجتمعات الريفية من خلال توفير فرص عمل ودعم المشروعات الصغيرة.

3. التنمية الصحية: تشمل مبادرات التحالف تقديم خدمات طبية مجانية، مثل القوافل العلاجية، والمساهمة في تطوير المستشفيات.

4. تحقيق الاستدامة البيئية: يهتم التحالف بإطلاق مشروعات صديقة للبيئة، مثل مبادرات التشجير وتنظيف مصادر المياه.

5. تعزيز التعليم والتدريب: يقدم التحالف برامج تعليمية ومهنية تساهم في تحسين مهارات الشباب وإعدادهم لسوق العمل.

كيف يعمل التحالف التنموي؟

يتكون التحالف الوطني من 34 كيانًا تنمويًّا وخدميًّا (أهمهم الاتحاد العام للجمعيات الأهلية والذي يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية منهم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والذى يضم فى عضويته 30 اتحاد نوعيًا و27 اتحاد إقليميًا، بيت الزكاة والصدقات المصري، جامعة القاهرة).

ويتواجد التحالف الوطني في 27 محافظة بما في ذلك كل المناطق الحدودية والنائية على سبيل المثال (62 جمعية شريكة في الوادي الجديد، 18 جمعية شريكة في شمال سيناء، 34 جمعية شريكة في جنوب سيناء).

كما يصل التحالف إلى جميع مستويات التنظيم الإداري، من خلال أكثر من 325 مقرا وفرعا مملوكة لمؤسساته، أكثر من 1200 مدرسة مجتمعية في 11 محافظة، 5688 نقطة تخزين على مستوي الجمهورية من خلال الجمعيات القاعدية، و30 ألف جمعية قاعدية (قامت بتقنين أوضاعها).

ويسعي التحالف لضم أعضاء جدد في جميع المجالات والتخصصات وتوسيع دائرة المشاركة لتجميع الجهود التطوعية والأهلية تحت مظلة واحدة من أجل تعظيم الأثر، وبالنظر لوجود الاتحاد العام للجمعيات الأهلية كمظلة للجمعيات الأهلية بحكم الدستور والقانون، وهذا لا يتعارض من تشكيل التحالف لأنه يستهدف جميع الكيانات التنموية التي تعمل في مجال العمل الأهلي وتقديم الرعاية الاجتماعية للمواطنين ولذلك يضم جامعة القاهرة بكل مستشفياتها، بيت الزكاة والصدقات المصري، وهذه كيانات بحكم القانون لا يمكن أن تدخل تحت مظلة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، لذا كان وجود التحالف بشكله الحالي ضرورة ملحة وبالأخص في ضوء الأوضاع الاقتصادية التي يواجهها العالم ومن ضمنه مصر.

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