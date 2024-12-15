مؤسسة راعي مصر توقع بروتوكول تعاون مع شركة الأمير لدعم الأسر الأولى بالرعاية (صور)

وقعت مؤسسة راعي مصر عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بروتوكول تعاون مع شركة الأمير، لدعم الأسر الأولى بالرعاية.

وشهد توقيع بروتوكول التعاون، السفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

ويتضمن البروتوكول إنشاء وتجهيز 2 مركز إعاقة وتغطية مصروفات التشغيل لمدة عام بمحافظتي المنيا وأسيوط.

جاء ذلك خلال احتفالية مؤسسة راعي مصر بقصر عابدين، لعرض إنجازتها في عام 2024 ورؤيتها للعام القادم، بحضور وزراء ومسئولين وعدد من الفنانين والشخصيات العامة

ويحيي الفنان الكبير تامر عاشور في ختام الفعالية حفلا غنائيا بالقصر، وتذهب عوائد هذا الحفل لدعم الأسر الأولى بالرعاية في محافظات الجمهورية حيث تقدم المؤسسة الدعم لهذه الفئات من خلال توفير الخدمات الطبية عن طريق القوافل الطبية والعيادات المتنقلة وتوفير مساكن آمنة من خلال مشاريع التنمية العمرانية.

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