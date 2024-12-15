«راعي مصر» توقع بروتوكول تعاون مع إيديتا لصرف أدوية لـ 6 آلاف طفل

وقعت مؤسسة راعي مصر، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بروتوكول تعاون مع شركة إيديتا للصناعات الغذائية، وذلك لدعم الأسر الأولى بالرعاية.

وقد شهد مراسم توقيع البروتوكول، السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

ويتضمن بروتوكول التعاون تنفيذ 30 قافلة طبية بالتعاون مع راعي مصر والكشف وإجراء التحاليل الطبية وصرف الأدوية لـ 6000 من الأطفال غير القادرين وذويهم.

جاء ذلك خلال احتفالية مؤسسة راعي مصر بقصر عابدين لعرض إنجازاتها في عام 2024 ورؤيتها للعام المقبل بحضور وزراء ومسئولين وعدد من الفنانين والشخصيات العامة.

وقال ممثل شركة إيديتا للصناعات الغذائية، إن الشركة ستتبرع بمبلغ مليون جنيه للمؤسسة، مشيرًا إلى أن الشركة تتطلع لمزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة.

ويحيي الفنان تامر عاشور في ختام الفعالية، حفلا غنائيا بالقصر، وتذهب عوائد هذا الحفل لدعم الأسر الأولى بالرعاية في محافظات الجمهورية، حيث تقدم المؤسسة الدعم لهذه الفئات من خلال توفير الخدمات الطبية عن طريق القوافل الطبية والعيادات المتنقلة وتوفير مساكن آمنة من خلال مشاريع التنمية العمرانية.

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