رئيس أمناء "راعي مصر": الكشف على 4 ملايين مريض بالقرى والنجوع خلال 2024

كشف المستشار أمير رمزي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن أبرز إنجازات المؤسسة، خلال العام الحالي 2024، إذ شملت إجراء كشوفات العيادات المتنقلة، والتي استفاد منها 4 ملايين و117 ألفا و819 مريضا، إلى جانب إجراء عمليات جراحية لـ 25 ألفا و438 أسرة، وإجراء تحاليل طبية لـ 273.418 مريض وعمل نظارات لـ 349416 مريض، كما استفاد من مركز تأهيل ذوي القدرات الخاصة 535 مستفيدا.

جاء ذلك خلال احتفالية مؤسسة راعي مصر بقصر عابدين لعرض إنجازاتها في عام 2024 ورؤيتها للعام المقبل، بحضور السفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني ومسئولين وعدد من الفنانين والشخصيات العامة.

وأشار إلى القيام بهدم وبناء وتجهيز 4210 منازل، وتوزيع السلع التموينية واللحوم لـ371.491 أسرة وإقامة مؤتمرات توعية وتثقيف وترفيه لـ 9370 أسرة، وإقامة 2074 مشروعا.

تجهيز العرائس

وأضاف: تم تجهيز العرائس وفرش المنازل بالأثاث لـ 3338 أسرة، وتقديم مساعدات لـ 1620 أسرة من الحالات الحرجة شهريا، كما تم دعم الأسر الغير منتظمة وتقديم شهريات لـ 870 أسرة شهريا، ودفع المصروفات الدراسية لـ4761 طالبا ودعم 82940 أسرة بشراء الملابس لهم وتوزيع أدوات مدرسية ل، 32426 طالب وإنشاء 4 حضانات.

مشروع الموبايل كلينك

وأضاف، أن من ضمن الإنجازات مشروع الموبايل كلينك الذي حقق 4.2 مليون خدمة لـ9000 قرية على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أنه يتم عمل 24 قافلة طبية كما تم الوصول إلى 25 ألف عملية جراحية.

وقال أمير رمزي: إن كل شخص له دور مجتمعي في حياته، مشيرا إلى ضرورة أن يمد كل شخص يد العون للمحتاجين والأكثر فقرا.

ونوه بأن “راعي مصر” مؤسسة تخدم على الأرض بطريقة إنسانية فاعلة بشكل حقيقي، والأرقام لا تهم المؤسسة في حد ذاتها، ولكن ما يهمنا هي الإنسانية التي تميز المؤسسة.

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