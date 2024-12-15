راعي مصر توقع بروتوكول تعاون مع بنك ABC لتنفيذ 30 قافلة طبية (صور)

وقعت مؤسسة راعي مصر عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بروتوكول تعاون مع بنك ABC لدعم الأسر الأولى بالرعاية.

ويتضمن البروتوكول تنفيذ 30 قافلة طبية بأربع تخصصات، للكشف وعلاج 7500 مريض في محافظات البحيرة والجيزة والفيوم.

جاء ذلك خلال احتفالية مؤسسة راعي مصر بقصر عابدين لعرض إنجازاتها في عام 2024 ورؤيتها للعام القادم، بحضور وزراء ومسئولين وعدد من الفنانين والشخصيات العامة.

وقال ربيع الحلبي ممثل بنك ABC: إن برتوكول التعاون يأتي من أجل التكاتف لتوفير حياة أفضل للجميع، معربا عن أمله لمزيد من الشراكات المثمرة مع راعي مصر.

ويحيي الفنان الكبير تامر عاشور في ختام الحفل حفلا غنائيا بالقصر، وتذهب عوائد هذا الحفل لدعم الأسر الأولى بالرعاية في محافظات الجمهورية، حيث تقدم المؤسسة الدعم لهذه الفئات من خلال توفير الخدمات الطبية عن طريق القوافل الطبية والعيادات المتنقلة وتوفير مساكن آمنة من خلال مشاريع التنمية العمرانية.

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