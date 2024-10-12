السبت 12 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

دراسة جديدة تكشف عن فوائد الإقلاع عن التدخين

التدخين، فيتو
التدخين، فيتو

وجدت دراسة حديثة أن الإقلاع عن التدخين، حتى في سن الخامسة والسبعين، يمكن أن يؤدي إلى زيادة متوسط العمر المتوقع.

زيادة متوسط العمر المتوقع

ويؤكد باحثو الصحة العامة في جامعة ميشيجان، أن نتائج دراستهم تدعم فكرة أن "الإقلاع عن التدخين هو أفضل ما يمكن للناس فعله لتحسين متوسط أعمارهم".

وقد تمنح هذه المعلومات المدخنين، الذين استمروا في التدخين لفترات طويلة ويخشون من مخاطر الإصابة بالسرطان أو أمراض القلب والأوعية الدموية، أملا جديدا.

وباستخدام بيانات صحية عامة، قام الفريق بإجراء حسابات لتقدير عدد السنوات التي يمكن أن يفقدها المدخنون بسبب التدخين، وكذلك عدد السنوات التي يمكنهم استعادتها إذا أقلعوا عن التدخين في أعمار مختلفة.

الفوائد المتوقعة للإقلاع عن التدخين

وتمت دراسة الفوائد المتوقعة للإقلاع عن التدخين عند أعمار 35 و45 و55 و65 و75 عاما. وتمت مقارنة متوسط العمر المتوقع لأولئك الذين أقلعوا عن التدخين مع أولئك الذين استمروا في التدخين في هذه الأعمار، وكذلك مع غير المدخنين.

وبالنسبة للمدخنين الذين استمروا في التدخين منذ سن الخامسة والثلاثين، يُتوقع أن يفقدوا حوالي 9 سنوات من متوسط عمرهم المتوقع (أي ما يعادل 23% من إجمالي متوسط العمر المتوقع). أما أولئك الذين أقلعوا عن التدخين في سن الخامسة والثلاثين، فكان الفرق في متوسط العمر المتوقع بينهم وبين غير المدخنين حوالي سنة واحدة فقط، ما يعني أنهم استعادوا في المتوسط 8 سنوات من حياتهم.

كما أظهرت النتائج أن الأشخاص الذين استمروا في التدخين حتى سن الخامسة والسبعين، قد يفقدون نحو 4.4 سنوات من أعمارهم (أي حوالي 50% من متوسط العمر المتوقع في هذا العمر).

ولكن، وفقا لمنحنيات الاحتمالات، فإن فرص اكتساب سنة إضافية من العمر بين أولئك الذين يقلعون عن التدخين في سن 65 و75 تبلغ 23% و14% على التوالي.

وعلى الرغم من أن الفوائد تكون أكبر كلما أقلع المدخنون عن التدخين في سن مبكرة، فإن الإقلاع في سن متقدمة لا يزال يُحدث فرقا إيجابيا ويمكن أن يزيد من العمر المتوقع.

وخلص الباحثون إلى أن "هذه النتائج قد تساعد الأطباء في تحفيز مرضاهم المدخنين على الإقلاع عن التدخين بناء على أدلة علمية".

نُشرت الدراسة في المجلة الأمريكية للطب الوقائي.

حارس برشلونة الجديد: التدخين جزء من حياتي الشخصية ولا يؤثر على أدائي في الملعب

لا تقلق منها.. أعراض للانسحاب بعد الإقلاع عن التدخين (إنفو جراف)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الإقلاع عن التدخين التدخين متوسط العمر المتوقع أمراض القلب المدخنون المدخنين

مواد متعلقة

حارس برشلونة الجديد: التدخين جزء من حياتي الشخصية ولا يؤثر على أدائي في الملعب

لا تقلق منها.. أعراض للانسحاب بعد الإقلاع عن التدخين (إنفو جراف)

منها التدخين وارتداء النقاب، التعليم تعلن محظورات العام الدراسي الجديد

أخطرها التدخين، أسباب الإصابة بسرطان الرئة، ومتى يشعر المريض بالأعراض؟

الأكثر قراءة

حقيقة انتشار مرض وبائي في قرى أطفيح بمحافظة الجيزة

ارتفاع جديد في أسعار الزيتون الطازج بسوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم السبت، الفاصوليا تبدأ من 30 جنيهًا بسوق العبور

السيسي يفتتح محطات قطارات صعيد مصر الجديدة ببشتيل

قبل الافتتاح التجريبي، رابط حجز تذاكر زيارة المتحف المصري إلكترونيا

جمال شعبان يحذر من ظهور علامة بالأذن والعين تكشف عن الإصابة بمرض خطير

تفتتح خلال ساعات، كل ما تريد معرفته عن محطة بشتيل الجديدة (صور)

سعر الدولار بالبنوك المصرية صباح اليوم السبت 12 أكتوبر 2024

منوعات

المزيد

دراسة جديدة تكشف عن فوائد الإقلاع عن التدخين

ظهور حفر عميقة في ولاية فلوريدا الأمريكية بعد إعصار ميلتون، ما القصة؟

الدجاجة أم البيضة أيهما جاء أولا؟ العلماء يقدمون الإجابة من منظور التطور

زوج يقتحم منزل والد زوجته بقنبلة مولوتوف (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم السبت

أسعار الخضراوات اليوم السبت، الفاصوليا تبدأ من 30 جنيهًا بسوق العبور

ارتفاع جديد في أسعار الزيتون الطازج بسوق العبور

تعرف على سعر القصدير اليوم الجمعة في السوق

المزيد

انفوجراف

ترتيب مبيعات السيارات الكهربائية خلال شهر سبتمبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحكام قطع الصلاة المفروضة ؟ متى تجوز ومتى لا تجوز

تفسير حلم ركوب سيارة في المنام وعلاقته بخسارة في العمل والإصابة بمرض

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 12-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية