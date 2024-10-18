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صحة ومرأة

الصحة تحذر من التدخين الإلكتروني: هذا ما يحدث لقلبك ورئتك خلال 24 ساعة من أول نفس

التدخين الإلكتروني،
التدخين الإلكتروني، فيتو

حذرت وزارة الصحة من مخاطر التدخين الإلكتروني حيث يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والالتهابات الرئوية خلال ٢٤ ساعة فقط من القيام بالتدخين.

 

خطورة التدخين الإلكتروني 

ونصحت وزارة الصحة بأهمية تجنب التدخين والتوقف عنه.

وخصصت الخط الساخن للمساعدة في الإقلاع عن التدخين: ١٦٣٢٨.

 

التدخين الإلكتروني يسبب السرطان 

وسبق أن حذرت حذرت وزارة الصحة من التدخين، مؤكدة أنه يساعد في الإصابة بسرطان القولون 


وقالت وزارة الصحة  إن أسباب سرطان القولون تضم 
１- وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون
２- وجود زوائد في القولون أو التهابات مناعة 
３- التدخين 

فيما حذر الدكتور عاصم العيسوي أستاذ الأمراض الصدرية بكلية الطب جامعة الفيوم من التدخين والشيشة والسجائر الإلكترونية مشيرا إلى أن الشيشة خطورتها في نقل الأمراض منها الدرن.

 

وأشار إلى أن التدخين الالكتروني أحد العادات السيئة التي ظهرت مؤخرًا وتسبب نقل الأمراض ويؤثر سلبا على الرئتين ويسبب التهاب رئوي ويمكن العلاج منها.

وأضاف أن المدخن هو مريض يحتاج الى علاج ويوجد أدوية تساعد على الإقلاع عن التدخين بجرعات محددة تحت إشراف الطبيب.

وأكد أستاذ الأمراض الصدرية وجود تأثير للتدخين على كل أجزاء الجسم، ومنهم بصفة أساسية الجهاز التنفسي.

وأوضح أن أشهر الأمراض التي تظهر هي: "التهاب الشعب الهوائية، والسدة الرئوية، وحساسية الصدر، والالتهاب الرئوي المتكرر مما يسبِّب تليفًا في الرئة".

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وأضاف أن أعراض الإصابة بنزلة البرد وفيروس كورونا وفيروس الإنفلونزا متشابهة، ولا يوجد فرق بينها، ومنها السعال والإرهاق وتكسير في الجسم بجانب ارتفاع درجات الحرارة، مؤكدًا أنه يتم الكشف عنها من خلال الفحوصات.

 

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الإصابة بالنوبات القلبية الخط الساخن الالتهابات الرئوية التدخين الالكتروني خطر الإصابة بالنوبات القلبية وزارة الصحة

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