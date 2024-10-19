أعراض انسحاب النيكوتين النفسية والجسدية عند الإقلاع عن التدخين

من الصعب الإقلاع عن التدخين وذلك لأن النيكوتين يسبب الإدمان، ورغم أن تأثير النيكوتين ليس دراماتيكيًا مثل تأثير الكوكايين أو الهيروين، إلا أنه يسبب الإدمان بنفس القدر مثل تلك المخدرات غير المشروعة.

وإن أعراض انسحاب النيكوتين حقيقية جدًا وله تأثير كبير على الأشخاص ولهذا السبب يحاول العديد من المدخنين عدة مرات قبل أن يقلعوا عنه نهائيًا.

يؤثر النيكوتين على جميع مناطق الجسم، من القلب والأوعية الدموية إلى الهرمونات والتمثيل الغذائي والدماغ، وعندما لا يشعر به الشخص، يمر بأعراض الانسحاب، ويتوق جسديًا إلى جرعة النيكوتين ويصبح سريع الانفعال إذا لم يتمكن من الحصول عليها.

عادةً ما تستمر أعراض انسحاب النيكوتين لمدة شهر أو أكثر، ولكن قد يكون الصراع النفسي والعقلي ضد السجائر لفترة طويلة، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

الجدول الزمني لأعراض انسحاب النيكوتين

اعتمادًا على المدة التي دخن فيها الشخص وعدد السجائر التي يدخنها يوميًا، يمكن أن تستمر أعراض انسحاب النيكوتين من عدة أيام إلى عدة أسابيع.

وتتضمن أعراض انسحاب النيكوتين أعراضًا جسدية وعقلية وعاطفية، فى الأسبوع الأول، وخاصة الأيام من 3 إلى 5، هو الأسوأ دائمًا، وهذا هو الوقت الذي يخرج فيه النيكوتين أخيرًا من الجسم ويبدأ في الشعور بالصداع والرغبة الشديدة والأرق.

تحدث معظم الانتكاسات خلال الأسبوعين الأولين من الإقلاع عن التدخين، وإذا تمكن الشخص من التغلب على هذه العقبة، فستبدأ الأعراض الجسدية في الاختفاء - ولكن سيظل يتعامل مع تحديات عقلية وعاطفية مثل القلق والاكتئاب والانفعال، وتتلاشى هذه أيضًا بعد بضعة أسابيع.

أعراض انسحاب النيكوتين

عندما يقلع الشخص عن النيكوتين، يتفاعل الجسم مع التغيير، ويمكن أن تكون أعراض الانسحاب جسدية وعقلية وعاطفية.

يشعر الشخص بالغثيان أو الانفعال أو التوتر، ويواجه صعوبة في التركيز أو النوم، ويشتهي النيكوتين، كما يشعر بالجوع أكثر من المعتاد.

الأعراض الجسدية

كل شخص مختلف، وتعتمد أعراض الانسحاب على العديد من الأشياء، مثل المدة وعدد العبوات التي دخنها يوميًا، ولكن في الغالب، يعاني من هذه المشكلات الجسدية الشائعة عند الإقلاع عن التدخين.

ارتفاع الشهية

في غضون يوم أو نحو ذلك من آخر سيجارة، ترتفع الشهية لفترة من الوقت، وحيث ترتبط السجائر بمستقبلات في الدماغ تعمل على زيادة إطلاق الناقلات العصبية السيروتونين والدوبامين من الدماغ.

تقلل هاتان المادتان الكيميائيتان من الجوع، وعندما تخرجان من الشخص بعد الإقلاع عن السجائر، تزداد الرغبة في تناول المزيد من الطعام، ويجد الكثير من الناس أيضًا أنهم يأكلون لملء الوقت الذي اعتادوا فيه التدخين عادة بالمزيد من الكربوهيدرات والحلويات.

الأسبوعان الأولان هما الأسوأ - يكتسب معظم الأشخاص حوالي 5 إلى 10 أرطال أثناء محاولتهم الإقلاع عن التدخين، ولكن من المهم تذكر أن فوائد الإقلاع عن التدخين أكبر من خطر إضافة بضعة أرطال، ومع ذلك، يمكن اتخاذ خطوات للتحكم في الشهية وزيادة الوزن، وتشمل هذه الخطوات:

زيادة مستوى النشاط البدني.

تجربة علكة النيكوتين أو أقراص الاستحلاب، قد تساعد منتجات استبدال النيكوتين هذه على تجنب زيادة الوزن.

الرغبة فى السجائر

الشغف بالنيكوتين هو العرض الذي يتعامل معه الشخص لأطول فترة، وقد يبدأ بعد 30 دقيقة فقط من آخر سيجارة، وتستمر كل رغبة في التدخين لمدة 15 إلى 20 دقيقة فقط، لكنها تستمر في القدوم مرارًا وتكرارًا طوال اليوم على فترات متقطعة.

يحتاج الشخص إلى بذل قصارى جهده لتجنب المحفزات (مثل شرب الكحول أو التواجد حول الأشخاص المدخنين) وإيجاد طرق لتجاوز هذه الرغبة، وتتضمن الخطوات التي يمكن اتخاذها لمحاربة الرغبة الشديدة في التدخين ما يلي:

منتجات بدائل النيكوتين

تناول الجزر أو التفاح أو الكرفس أو غيرها من الأطعمة الصحية المقرمشة

مضغ العلكة الخالية من السكر

ممارسة التنفس العميق

السعال بعد الإقلاع عن التدخين

لا يستطيع الجهاز التنفسي تنظيف نفسه جيدًا عندما يكون النيكوتين موجودًا في الجسم، وبينما يعمل الجسم على التخلص من هذه الرغبة، فمن المحتمل أن يعاني الشخص من سعال قد يستمر لبضعة أسابيع، ويمكن أن يساعد شرب الكثير من السوائل في تخفيف السعال.

الصداع بعد الإقلاع عن التدخين

الصداع شائع في الأسابيع القليلة الأولى بعد الإقلاع عن النيكوتين، ويمكن تناول مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية مثل الإيبوبروفين أو الأسيتامينوفين أو النابروكسين، ويساعد الحفاظ على رطوبة الجسم في إدارة الصداع، وبمجرد ظهور الصداع، قد تساعد تقنيات الاسترخاء مثل التنفس العميق في تخفيف الألم، قد تساعد أيضًا كمادات الثلج الموضوعة على الجبهة على تخفيف الألم.

إذا كان الشخص يعاني من أعراض الصداع النصفي، فقد يصف الطبيب دواءً مصممًا خصيصًا لتلك الأنواع من الصداع، بما في ذلك التريبتانات ومثبطات الببتيد المرتبطة بجين الكالسيتونين.

الدوخة بعد الإقلاع عن التدخين

قد تكون هذه الأعراض في الواقع علامة جيدة -- فهي تعني أن الجسم يعود إلى طبيعته بدون النيكوتين، حيث يحصل الشخص على المزيد من الأكسجين مقارنة بما كنت يحصل عليه من قبل، وعادة ما تخف الدوخة في غضون يومين من الإقلاع عن التدخين، وحتى تختفي تمامًا، تحرك ببطء عند تغيير وضعيتك، مثل النهوض من الكرسي.

التعب بعد الإقلاع عن التدخين

النيكوتين منبه ويحفز النوم، لذا يشعر الشخص بالتعب بدونه، هذا بالإضافة للقلق وقد يعاني من الأرق، يمكن أن تساعد القيلولة القصيرة في محاربة التعب.

الإمساك بعد الإقلاع عن التدخين

في الشهر الأول، يمكن أن يكون الإمساك من الآثار الجانبية غير السارة الأخرى، للتعامل معه:

تناول المزيد من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

اشرب الكثير من الماء.

مارس الرياضة.

الأعراض العقلية والعاطفية والسلوكية

مثل الأعراض الجسدية، تختلف التأثيرات العقلية والعاطفية للإقلاع عن التدخين من شخص لآخر، ولكن يمكن توقع التعامل مع بعض أو كل علامات الانسحاب التالية:

القلق بعد الإقلاع عن التدخين

يخفف التدخين من التوتر، لذلك يمكن أن يرتفع القلق بشكل كبير عندما يقلع الشخص عن التدخين، يميل القلق إلى البدء في حوالي اليوم الثالث من الإقلاع عن التدخين ويمكن أن يستمر لبضعة أسابيع، لإدارة القلق، يمكن تجربة الخطوات التالية:

التقليل من تناول الكافيين.

ممارسة تقنيات الاسترخاء مثل اليوجا أو التنفس العميق.

المشي أو ممارس نشاطًا بدنيًا آخر للاسترخاء.

الاكتئاب بعد الإقلاع عن التدخين

قد يبدأ هذا في اليوم الأول الذي يقلع فيه الشخص عن التدخين ولكنه يختفي عمومًا في غضون شهر، إذا كان لديه تاريخ من القلق والاكتئاب أو كليهما، فقد يستمر لفترة أطول، وقد يحتاج إلى مساعدة إضافية من الطبيب لإدارة الأعراض، تشمل الخطوات التي يمكن اتخاذها:

قضاء بعض الوقت مع الأصدقاء أو العائلة.

ممارس الرياضة، والتي ثبت أنها تعمل على تحسين الحالة المزاجية.

العصبية بعد الإقلاع عن التدخين

يواجه الشخص عند الإقلاع عن التدخين غاضبًا من وقت لآخر أثناء التعامل مع الأعراض الجسدية أو المواقف العادية اليومية، وهذا أمر طبيعي ويجب أن يمر، ويساعد:

تخصيص بعض الوقت الهادئ للنفس

ممارسة الرياضة

الحد من تناول الكافيين

محاولة ممارسة تمارين الاسترخاء

محاولة تناول علكة النيكوتين أو أقراص الاستحلاب

التشوش الذهني بعد الإقلاع عن التدخين

من المحتمل أن يجد الشخص صعوبة في التركيز مع زوال تأثير النيكوتين وخروجه من الجسم، ومن المحتمل أن يعود مستوى التركيز إلى طبيعته بعد بضعة أسابيع.