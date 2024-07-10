7 أعراض رئيسية لانسحاب النيكوتين من الجسم

محاولة الإقلاع عن التدخين تكون تجربة مختلفة من شخص لآخر، ولكن الجميع تقريبًا يعانون من بعض أعراض انسحاب النيكوتين، عندما تتوقف، يجب أن يعتاد جسمك وعقلك على عدم تناول النيكوتين، وقد يكون هذا غير مريح، ولكن انسحاب النيكوتين لا يمكن أن يؤذي الشخص.

مع مرور الوقت، سوف تتلاشى أعراض الانسحاب طالما بقيت خاليًا من التدخين، وفقًا لموقع “center for disease control and prevention” الطبي.

7 أعراض لانسحاب النيكوتين من الجسم

1. وجود الرغبة شديدة في التدخين

تقريبا كل من يدخن بانتظام لديه الرغبة الشديدة أو يحث على التدخين عند الإقلاع عن التدخين، قد تكون خفيفة أو قد تشعر أحيانًا بالإرهاق، ويعد اكتشاف كيفية التعامل مع الرغبة الشديدة في تناول الطعام أحد أهم الأشياء التي يمكن القيام بها لتبقى ناجحًا.

2. الشعور بالغضب أو الانزعاج

من الشائع جدًا أن تشعر بالغضب أو الانزعاج عند الإقلاع عن التدخين، وحتى أن العديد من الأشخاص الذين لم يدخنوا مطلقًا يعرفون أن هذا جزء من الإقلاع عن التدخين.

3. الشعور بالتوتر والقلق

الشعور بالتوتر أو القلق خلال الأيام أو الأسابيع الأولى بعد الإقلاع عن التدخين أمر طبيعي تمامًا مثلما يتهيج العقل بدون النيكوتين في البداية، فإن بقية الجسدك يتهيج أيضًا.

4. وجود صعوبة في التركيز

قد تلاحظ أنه من الصعب التركيز في الأيام الأولى بعد الإقلاع عن التدخين، وهذا أمر شائع جدًا.

5. مواجهة صعوبة في النوم

من الشائع أن تواجه بعض المشاكل في النوم عند الإقلاع عن التدخين لأول مرة، وسوف يتحسن هذا الأمر، إذا أصبحت مرهقًا بسبب قلة النوم، فقد يزيد ذلك من صعوبة الإقلاع عن التدخين.

6. الشعور بالجوع أو زيادة الوزن

من الطبيعي أن تزداد شهيتك بعض الشيء عند الإقلاع عن التدخين، وقد لا يحرق الجسم السعرات الحرارية بنفس السرعة، وقد تأكل أيضًا أكثر بسبب الضغط الناتج عن الإقلاع عن التدخين أو بسبب القيام بشيء ما بيديك وفمك، قد يكون الطعام أكثر متعة لأن حاستي الشم والتذوق لا تضعف بسبب الدخان.

7. الشعور بالقلق أو الحزن أو الاكتئاب

الأشخاص الذين يدخنون هم أكثر عرضة للإصابة بالقلق أو الاكتئاب من الأشخاص الذين لا يدخنون، ويشعر بعض الأشخاص بتغيرات في المزاج لفترة قصيرة بعد الإقلاع عن التدخين، ومن المهم الانتباه لذلك، خاصة إذا كنت تعاني من القلق أو الاكتئاب.

بالنسبة لبعض الأشخاص، قد يبدو التدخين وكأنه يساعد في التخلص من القلق أو الاكتئاب، لكن قد يجعلك التدخين تشعر بالتحسن على المدى القصير، ولكن ذلك لأن النيكوتين الموجود في السجائر يوقف الشعور بعدم الراحة الناتج عن الانسحاب، وليس لأنه يساعد في علاج القلق أو الاكتئاب.

هناك طرق أفضل بكثير للتعامل مع أعراض الانسحاب وتغيرات المزاج من العودة إلى التدخين، عند التوقف عن التدخين لبضعة أشهر، فإن مستويات القلق والاكتئاب لديهم غالبًا ما تكون أقل مما كانت عليه عندما كانوا يدخنون.