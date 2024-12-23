النيابة تطلب التحري حول مصرع عامل سقط من أعلى عقار في السلام

أمرت نيابة السلام بالتصريح بدفن جثة عامل لقى مصرعه عقب سقوطه من الطابق السادس في منطقة السلام عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بالعثور على جثة عامل لقى مصرعه عقب سقوطه من الطابق السادس في منطقة السلام.



وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ وتبين صحته، وبالتحري تبين أنه أثناء تواجد شخص بالطابق السادس لاجراء اصلاحات في السطح اختل توازنه وسقط على الأرض ليلقي مصرعه في الحال متأثرا بإصابته.

تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.

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