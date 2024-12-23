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حوادث

فريق بحث لكشف ملابسات العثور على جثة عجوز في الجيزة

الشرطة المصرية،فيتو
الشرطة المصرية،فيتو

يواصل قوات المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة كشف ملابسات واقعة مقتل مسن عثر عليه جثة داخل شقته بدائرة مركز شرطة كرداسة يرتدي كامل ملابسه، وذلك من خلال فريق بحث لجمع التحريات والمعلومات ومناقشة شهود العيان والجيران وأهلية المتوفى وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث للوصول لحقيقة الواقعة.

 

وكانت قد عثرت قوات الشرطة على جثة مسن داخل منزل بمركز كرداسة شمال قطاع أكتوبر،هاني الحسيني مفتش مباحث الفرقة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة بمنطقة بين البلدين.

انتقل الرائد محمد سعودي رئيس المباحث إلى محل البلاغ، وعثر على جثة مسن يبلغ من العمر 59 سنة، يرتدي ملابسه كاملة وعدم وجود آثار عنف بمداخل المنزل.

وقام رجال المباحث بفرض كردونً بمحيط محل الواقعة لحين وصول النيابة العامة لمعاينة الجثمان ونقله إلى المشرحة لحسم أمر الوفاة.

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قوات المباحث الجنائية أمن الجيزة مركز شرطة كرداسة كاميرات المراقبة

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