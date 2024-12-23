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حوادث

حفظ التحقيق في وفاة شاب عثر عليه داخل غرفته بالمطرية

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

أمرت  نيابة المطرية بحفظ التحقيق في وفاة شاب عثر عليه داخل غرفته في منطقة المطرية بعد أن تبين أنه لا توجد شبهة جنائية.

وكانت قد تلقت مباحث قسم شرطة المطرية بلاغًا من إحدى المستشفيات تفيد باستقبالها جثة شاب عثر عليه متوفى داخل شقته.

وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وبعد الكشف على جثة المتوفى تبين أنه لقي مصرعه نتيجة إصابته بغيبوبة سكر أفقدته حياته.

تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف  النيابة العامة للتحقيق.

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نيابة المطرية قسم شرطة المطرية النيابة العامة مديرية أمن القاهرة

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