التصريح بدفن جثة مسن عثر عليه متوفيًا داخل منزله بكرداسة

فتحت نيابة كرداسة تحقيقات موسعة في العثور على جثة مسن داخل منزل بمركز كرداسة شمال قطاع أكتوبر، وأمرت بتشريح جثة المتوفى والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تلقت مباحث قسم شرطة كرداسة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة شخص داخل منزله في منطقة بين البلدين بدائرة قسم شرطة كرداسة.

وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة "هشام.م." 59 سنة، يرتدي ملابسه كاملة وعدم وجود آثار عنف بمداخل المنزل.

تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.

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