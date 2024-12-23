رئيس مدينة ديرب نجم يتابع جهود حملات النظافة وإصلاح أعمدة الإنارة

تابع أحمد ضاحي رئيس مركز ومدينة ديرب نجم محافظة الشرقية اليوم الإثنين، تركيب أسلاك هوائية بأعمدة الانوكستيل على طريق السنبلاوين - القاسمى نهايه حدود مركز ديرب نجم مع محافظة الدقهلية.

معالجة نسب الفقد فى الكهرباء

يأتي ذلك لتفادى خطر الفتحات الموجوده بالأعمدة والتي تتعرض لخطر التيار الكهربائي على المواطنين واعطال الكابلات المستمرة ونسبه الفقد فى الكهرباء بها وسعرها الباهظ مع صعوبه اصلاح العطل بها.

الاشراف على اعمال النظافة اليومية

كما قام بالاشراف على اعمال النظافة اليومية والتجميل بالمدينة بالتنسيق مع تحسين البيئة والمنتزهات والتي شملت جميع المداخل والشوارع والميادين ورفع المخلفات وتجمعات القمامة بعدد كبير من الشوارع ونظافة المسطحات الخضراء وغسيل الميادين والتلتوارات.

اعمال نزلة الجواشنة بديرب - فيتو

اعمال النظافة بالوحدات المحلية بالمركز

كما تابع ضاحى أعمال النظافة التي تقوم بها الوحدات المحلية المتمثلة فى وحدة جميزة بني عمرو وصفط زريق والعصايد وقرموط صهبرة وصافور ودبيج وبهنيا من تمهيد وتسوية الطرق ورفع القمامة والمخلفات بنطاق الشوارع ومتابعة اعمال الجمع المنزلي للقمامة.

تراكمات قرى فرسيس واكوة وصفط

كما تابع العديد من الشوارع والميادين ورفع المخلفات وتجمعات القمامة من الصناديق بشوارع المحكمة ومدرسة التجارة وخلف قصر الثقافة والمرور وحي الارشاد بالاضافة لمتابعة اعمال النظافة على وجه الخصوص بالوحدة المحلية بصفط زريق ورفع التراكمات من قرية فرسيس مرورا باكوة وصفط حتى مدخل المدينة

متابعة الأعمال الأنشائية لنزلة قرية الجواشنة

كما تابع رئيس مركز ومدينة ديرب نجم وبالتنسيق مع مديرية الطرق بمحافظة لشرقية الاشراف على استكمال الاعمال الانشائية للقطاع الصندوقي الثاني بوكس سيكشن لعمل النزلة من على الطريق الاقليمي امام قرية الجواشنة بطول ٣٠م٢ حيث تم صب القاعدة الخرسانية، وجاري صب الحوائط للقطاع الصندوقي مؤكدا على الشركة المنفذة بسرعة التنفيذ والالتزام بالمواصفات القياسية في العمل.

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