6 أطعمة من مطبخك تساعد على خفض مستويات السكر بالدم

تساعد العديد من الأطعمة في خفض نسبة السكر في الدم، ولكن بعضها قد يكون أكثر فعالية من غيرها.

على الرغم من أن عوامل مثل وزن الجسم والنشاط والإجهاد والجينات تلعب أيضًا دورًا في تنظيم نسبة السكر في الدم، فإن اتباع نظام غذائي صحي أمر بالغ الأهمية لإدارة نسبة السكر في الدم.

بينما يمكن لبعض الأطعمة، بما في ذلك تلك التي تحتوي على نسبة عالية من السكر المضاف والكربوهيدرات المكررة، أن تساهم في تقلبات نسبة السكر في الدم، يمكن للبعض الآخر تحسين تنظيم نسبة السكر في الدم مع تعزيز الصحة العامة، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

1. البروكلي وبراعم البروكلي

السلفورافان هو نوع من الإيزوثيوسيانات له خصائص خفض نسبة السكر في الدم، ويتم إنتاج هذه المادة الكيميائية النباتية من خلال تفاعل إنزيمي عند تقطيع البروكلي أو مضغه.

وأظهرت الدراسات أن مستخلص البروكلي الغني بالسلفورافان له تأثيرات قوية مضادة لمرض السكري، مما يساعد على تعزيز حساسية الأنسولين وتقليل نسبة السكر في الدم وعلامات الإجهاد التأكسدي.

براعم البروكلي هي مصادر مركزة للجلوكوزينولات مثل الجلوكورافانين، وتشير الأبحاث إلى أن هذه المركبات تساعد في تعزيز حساسية الأنسولين وخفض مستويات السكر في الدم لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 عند تناولها على شكل مسحوق أو مستخلص.

بالإضافة إلى ذلك، قد يقلل تناول الخضروات الصليبية من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2

2. المأكولات البحرية

تعد المأكولات البحرية، بما في ذلك الأسماك والمحاريات، مصدرًا قيمًا للبروتين والدهون الصحية والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي قد تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم.

البروتين ضروري لإدارة سكر الدم، فهو يساعد على إبطاء عملية الهضم، ويمنع ارتفاع سكر الدم بعد الوجبة، ويزيد من الشعور بالشبع. بالإضافة إلى ذلك، قد يساعد في منع الإفراط في تناول الطعام وتعزيز فقدان الدهون الزائدة في الجسم، وهما تأثيران أساسيان لمستويات سكر الدم الصحية.

لقد ثبت أن تناول كميات كبيرة من الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين يساعد في تحسين تنظيم سكر الدم.

3. اليقطين وبذور اليقطين

اليقطين ذو الألوان الزاهية والمليء بالألياف ومضادات الأكسدة هو خيار رائع لتنظيم نسبة السكر في الدم، واليقطين هو علاج تقليدي لمرض السكري في العديد من البلدان، بما في ذلك المكسيك وإيران.

اليقطين غني بالكربوهيدرات تسمى عديدات السكاريد، والتي تمت دراستها لإمكاناتها في تنظيم نسبة السكر في الدم، وقد ثبت أن العلاجات بمستخلصات اليقطين ومساحيقها تقلل بشكل كبير من مستويات السكر في الدم في كل من الدراسات البشرية المحدودة والدراسات الحيوانية.

بذور اليقطين مليئة بالدهون الصحية والبروتين، مما يجعلها خيارًا ممتازًا لإدارة نسبة السكر في الدم.

4. المكسرات وزبدة الجوز

أظهرت الأبحاث أن تناول المكسرات قد يكون وسيلة فعالة للمساعدة في تنظيم مستويات السكر في الدم.

يؤدي تناول الفول السوداني واللوز طوال اليوم كجزء من نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات إلى تقليل مستويات السكر في الدم أثناء الصيام وبعد الوجبة.

كما وجدت مراجعة أن تناول أنواع مختلفة من المكسرات أدى إلى انخفاض مستويات السكر في الدم أثناء الصيام لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2.

5. البامية

البامية هي مصدر غني بمركبات خفض نسبة السكر في الدم مثل السكريات المتعددة ومضادات الأكسدة الفلافونويدية.

وقد تكون بذور البامية مفيدة كعلاج طبيعي لمرض السكري بسبب خصائصها القوية في خفض نسبة السكر في الدم.

تم تحديد الرهامنوغالاكتورونان، وهو السكاريد الرئيسي في البامية، كمركب قوي مضاد لمرض السكري، وبالإضافة إلى ذلك، تحتوي البامية على الفلافونويدات إيزوكيرسيترين وكيرسيتين 3-O-جينتيوبيوسايد، والتي تساعد في خفض نسبة السكر في الدم عن طريق تثبيط إنزيم معين.

6. بذور الكتان

بذور الكتان غنية بالألياف والدهون الصحية وقد تساعد في خفض مستويات السكر في الدم.

اثبت دراسة اجريت على 57 مصابًا بمرض السكري من النوع 2، ان أولئك الذين تناولوا 7 أونصات (200 جرام) من الزبادي بنسبة 2.5% من الدهون والذي يحتوي على 1 أونصة (30 جرامًا) من بذور الكتان يوميًا انخفاضًا كبيرًا في الهيموجلوبين السكري التراكمي (HbA1c) - وهو مؤشر على تنظيم نسبة السكر في الدم على المدى الطويل - مقارنة بأولئك الذين تناولوا الزبادي العادي.

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